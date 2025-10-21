Congo-Kinshasa: Appel à une enquête sur le détournement présumé d'un don gouvernemental à Shabunda

21 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président honoraire de la société civile de Shabunda (Sud-Kivu), Joseph Mpeseni, a lancé, lundi 20 octobre, un appel au Gouvernement pour qu'il diligente une enquête sur le détournement présumé d'un don destiné aux victimes de catastrophes naturelles, aux veuves, aux orphelins et aux personnes du troisième âge.

Ces biens ont été distribués à des personnes non concernées, au mépris des véritables bénéficiaires, a affirmé Joseph Mpeseni au micro de Radio Okapi :

« Nous dénonçons le détournement manifeste des biens d'aide du Gouvernement de la RDC par le chef de service des affaires humanitaires, avec la complicité de l'autorité administrative en place. Ce don comprenait des tôles, des clous, des gobelets, des bidons vides, du sel de cuisine et d'autres articles ».

Selon lui, certaines associations fictives ainsi que des responsables de services administratifs auraient remplacé les véritables bénéficiaires de cette aide.

Joseph Mpeseni a également plaidé pour que ces biens soient restitués aux personnes réellement concernées. Selon lui, des tôles, par exemple, auraient été revendues à des commerçants.

Contactées par Radio Okapi, certaines autorités territoriales de Shabunda mises en cause ont rejeté toutes ces accusations, affirmant que l'aide a bel et bien été distribuée aux destinataires prévus.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

