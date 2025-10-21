Congo-Kinshasa: Des combats récurrents entre AFC-M23 et Wazalendo à Masisi

D'intenses combats ont opposé, dans la matinée de ce mardi 21 octobre 2025, les rebelles de l'AFC-M23 aux combattants Wazalendo dans plusieurs villages du groupement Bashali Mokoto, territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Selon plusieurs locales, ces affrontements se concentrent autour de villages Kinyana et Bibwe. Elles ajoutent par ailleurs que Nyabiondo, qui a été aussi le théâtre d'autres combats la veille, se réveille dans un calme précaire...

Certains habitants des villages Kinyana, Nyabikeri, Rwankeri, Bibwe et leurs environs ont été vus avec leurs bagages en train de se déplacer, ce mardi dans la matinée, vers Bulende, Kasopo et Lukweti.

Selon certaines notabilités locales, entre 5 heures du matin et 8 heures locales, des combats ont opposé l'AFC-M23 aux Wazalendo de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains (ANCDH) de Jean-Marie Bonane dans les collines surplombant ces villages.

Ces sources parlent de détonations d'armes lourdes et légères qui ont été entendues autour de ces villages. Ce qui accroît la psychose parmi les habitants et provoque la perturbation de toutes les activités socioéconomiques dans la région.

Depuis plus d'un mois, toute la partie Ouest du territoire de Masisi, ainsi que la partie Sud-Ouest de Rutshuru, vivent une instabilité sécuritaire accrue à la suite de ces accrochages récurrents entre l'AFC-M23 et nombreux groupes des Wazalendo. Ces combats se poursuivent, malgré les accords et appels au cessez-le-feu.

D'après les mêmes sources, la situation reste relativement calme mais très volatile ce mardi dans la zone.

La veille, des attaques des Wazalendo sur la cité de Nyabiondo, toujours à Masisi, ont causé le décès d'un enfant alors que quatre autres personnes ont été blessées.