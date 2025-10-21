Cote d'Ivoire: Don de sang - La Cour de cassation répond à l'appel du gouvernement

Conformément à une résolution du Conseil des ministres, la Cour de cassation a organisé une collecte de sang.

La 5e édition de collecte de sang, initiée par la Cour de cassation, s'est tenue, le 17 octobre, dans les locaux de son secrétariat général, au Plateau.

Selon Yua Koffi, magistrat hors hiérarchie et président de la Cour de cassation, le 8 mai 2024, le Conseil des ministres a instauré, par une résolution, une collecte de sang trimestrielle dans toutes les institutions publiques.

Pour lui, cette décision, qu'il a saluée, n'a de valeur que si elle est suivie d'effet. Il a exprimé sa fierté de voir la Cour de cassation répondre « immédiatement à cet appel ». Selon lui, cela n'aurait pas été possible sans la mobilisation de ses équipes dynamiques et « dévouées ».

C'est pourquoi il a félicité la direction des affaires sociales qui « a su prendre à bras-le-corps cette mission, avec rigueur, efficacité et surtout avec le coeur ». Il a rendu hommage au Centre national de transfusion sanguine (Cnts) dont les équipes assurent le lien entre les donneurs et les patients.

« Nous continuerons d'accueillir ces campagnes de don avec sérieux, chaleur et responsabilité. Car derrière chaque édition, il y a un acte de citoyenneté, un acte de fraternité et une fidélité à l'idéal de justice, qui commence par la reconnaissance de la dignité de chacun », a-t-il déclaré.

Pour sa part, la directrice des affaires sociales, Coulibaly Salimata, a dressé le bilan de ces collectes depuis le lancement de la première édition, le 12 juillet 2024, jusqu'à la 4e édition, le 9 mai 2025.

Elle a fait savoir que ce sont 62 donneurs volontaires, dont 52 issus de la Cour de cassation, qui ont répondu à cet appel. Cela, à l'en croire, a permis de collecter 110 poches de sang. « Derrière ces chiffres, ce sont des vies sauvées, des familles soutenues et une institution qui fait preuve de solidarité concrète », a-t-elle affirmé.

Elle a remercié les donneurs qui ont fait le choix de tendre le bras pour sauver des vies. Pour Coulibaly Salimata, ils sont l'incarnation de la solidarité et de l'humanité du service public.