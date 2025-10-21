Cote d'Ivoire: Gestion des plaintes dans les localités du Proser - Les capacités des points focaux renforcés sur les plaintes sensibles

20 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de renforcement du réseau électrique (Proser), l'Ong Ipsdh, en partenariat avec CI-Energies et avec l'appui financier de la Banque africaine de développement (Bad), a mis en place le Mécanisme de gestion des plaintes (Mgp) dans les 633 localités concernées par le Proser.

Ce dispositif permet de signaler, en toute confidentialité, toute préoccupation ou tout préjudice lié aux activités du projet. C'est dans ce contexte que l'Ong Ipsdh a renforcé les capacités des points focaux dans les localités d'Assinie-Mafia, Kacoukro-Lagune, Afforenou-Poste, Esso-Kporeti, Anze-Assahou, Ehono-Egnanganou et Tiébissou sur la gestion des plaintes sensibles. Ces formations ont eu lieu les 10 et 18 octobre 2025.

Le sous-préfet d'Assinie-Mafia, Doffou Jean-Ferdinand, en procédant à l'ouverture de cette session, a souligné l'intérêt de ce type de formation, qui permet aux points focaux d'être bien outillés pour faire face à tout type de plainte.

Cette initiative vise à démontrer que CI-Energies a pris toutes les dispositions nécessaires pour que les travaux se déroulent dans le respect des exigences de la Bad en matière de sauvegarde sociale.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.