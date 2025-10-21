Cote d'Ivoire: Découverte d'un corps sans vie derrière l'INFAS, un suspect interpellé

L'Institut national de formation des agents de santé (Infas) d'Aboisso a été le théâtre d'une découverte macabre début septembre. En effet, un corps sans vie a été retrouvé derrière l'établissement, provoquant l'émoi parmi les étudiants et les riverains, rapporte l'Agence ivoirienne de presse (Aip).

Selon la même source, le drame s'est produit le 2 septembre 2025. Le corps, dont l'identité reste inconnue, présentait d'importantes blessures à la tête, causées visiblement par une arme blanche.

Alertées immédiatement, les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux pour constater les faits. La zone a été rapidement bouclée, empêchant tout accès non autorisé.

Un pantalon taché de sang, une casquette noire et des traces de pas laissant penser à une fuite figurent parmi les premiers éléments recueillis par les enquêteurs.

Après avoir sécurisé les lieux et procédé aux premières constatations, les forces de l'ordre ont entamé une série d'auditions. Un témoin affirme avoir vu un individu portant un pantalon gris et une casquette noire s'éloigner précipitamment des lieux.

Grâce aux renseignements recueillis par la brigade, un suspect cité dans plusieurs autres affaires similaires, connu sous le pseudonyme de « Djanawé » et dont les initiales à l'état civil sont T.H., a été interpellé un mois plus tard, soit le 14 octobre 2025.

Une perquisition effectuée à son domicile par la police a permis la saisie de plusieurs machettes, couteaux, sacs à dos ainsi qu'un boubou correspondant à celui aperçu sur les images de la vidéosurveillance. Le suspect, quant à lui, nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Il a été mis à la disposition du parquet d'Aboisso pour la poursuite de la procédure judiciaire. Selon la police, les éléments recueillis et les témoignages convergent pour le désigner comme le principal suspect.