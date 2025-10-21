Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ahoua Don Mello dévoile son projet pour le Gbêkê

21 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

La délégation du candidat était à Bouaké, dimanche dernier

Soixante-treize villages, trois chefs de tribu et trois chefs de canton ont répondu présent à la rencontre initiée par le candidat indépendant à la présidentielle, Ahoua Don Mello, le 19 octobre, à Bouaké.

« Je ne peux pas être candidat sans venir confier cette candidature à mes parents. Parce que c'est avec votre intelligence que vous avez donné à maman (ndlr, sa génitrice est originaire de Bouaké). C'est aussi avec vos sages conseils que vous me donnez chaque jour que je vais diriger la Côte d'Ivoire ». Tel était l'adresse de Ahoua Don Mello à son auditoire.

Expliquant son plan de développement pour cette région, il a affirmé : « On peut avoir des sociétés de textile partout où on cultive du coton. Tout comme des industries du chocolat où l'on plante du cacao. Des industries de palmier à huile partout où on fait du palmier à huile ».

Sa vision ne se limite pas à la transformation des matières premières. Il ambitionne également de faire de Sakassou une « cité culturelle », en raison de l'histoire de la reine Abla Pokou.

« Dans cette cité culturelle, il y aura un musée spécial où tout ce que nous avons comme biens culturels seront proposés et vendus aux touristes. Il y aura évidemment une zone industrielle pour produire des chapeaux de nos rois, des colliers, des pagnes tissés », a-t-il déclaré.

