Ile Maurice: Le projet pilote «mytGPT Educational Platform» bientôt testé dans les écoles

Le ministère de l'Éducation et Mauritius Telecom travaillent en étroite collaboration pour la mise en oeuvre du projet pilote mytGPT Educational Platform, une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle (IA) conçue pour soutenir les étudiants, les enseignants et les parents dans l'ensemble du système éducatif. Le Conseil des ministres a pris note de cette initiative ce vendredi 17 octobre.

Au niveau mondial, l'intégration de l'IA dans l'éducation progresse rapidement, offrant des avantages significatifs pour améliorer les résultats pédagogiques, faciliter la personnalisation des expériences d'apprentissage et stimuler l'implication des étudiants.

Le projet pilote mytGPTEducational Platform vise donc à établir un cadre éducatif plus personnalisé, accessible et robuste, en permettant aux apprenants et aux enseignants d'accéder à des ressources de haute qualité à tout moment et en tout lieu. De plus, le projet s'inscrit dans la stratégie nationale plus large visant à utiliser l'IA comme un outil de transformation pour accroître l'efficacité, la productivité et l'inno- vation dans tous les secteurs de l'économie.

Pour mémoire, Mauritius Telecom a lancé ce projet pilote innovant en juin dernier, au collège Maréchal de Rodrigues. Le Chief Executive Officer de Mauritius Telecom, Veemal Gungadin, a présenté l'initiative le 17 juin, en présence du Deputy Chief Commissioner Johnson Roussety. Le projet pilote a impliqué 70 élèves de Grade 12 et couvrait trois matières : les mathématiques, la comptabilité et la physique. Conçue par l'équipe Innovation de Mauritius Telecom, la plateforme mytGPT est un assistant pédagogique basé sur l'IA qui aide les enseignants à préparer les cours et à suivre les progrès des élèves, tout en leur offrant un soutien personnalisé.

Veemal Gungadin a déclaré que ce projet reflète une transformation de l'éducation grâce à la technologie, en s'alignant sur le programme scolaire et en agissant comme un tuteur personnel accompagnant les élèves à leur rythme. Le projet, lancé le 1eᣴ août et mené jusqu'en octobre, a également permis de former les enseignants aux outils numériques et de familiariser les élèves avec la plateforme grâce à des ateliers et des sessions. Cette initiative répond aux défis éducatifs actuels et vise à créer un environnement d'apprentissage plus inclusif et innovant, adapté au XXIe siècle.