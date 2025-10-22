Ile Maurice: Les lauréats présentent des projets sociaux et durables prometteurs

La Turbine, l'incubateur dédié à l'innovation sociale et durable, a dévoilé, jeudi dernier, le 16 octobre, ses lauréats pour l'Innovation Challenge 2025 lors d'un événement de pitch, organisé dans ses locaux à Moka.

Après plusieurs semaines d'accompagnement intensif, deux projets se sont distingués par leur impact social, leur viabilité et leur potentiel de transformation : Living Change et Happynest.

L'événement a réuni un public d'investisseurs, de partenaires institutionnels, de mentors et d'entrepreneurs locaux, tous témoignant de la vivacité de l'écosystème startup. Sur près d'une centaine de candidatures, 13 start-up ont été sélectionnées pour bénéficier d'un accompagnement stratégique, puis ont présenté leurs projets devant un jury composé d'experts, de représentants de la société civile et de partenaires financiers. La qualité, la créativité et la maturité des propositions ont été unanimement saluées, en particulier celles de Living Change et Happynest, qui ont émergé comme les deux startup plus prometteuses.

Living Change, piloté par Patricia Gooden-Husbands et Charlene Van Zyl, a décroché l'Innovation Award, tandis que Happynest a reçu le Rising Star Award, ainsi que le Power Pitch Award, décerné au meilleur argumentaire de la soirée. Ces deux projets incarnent la vision de La Turbine : favoriser une innovation utile, centrée sur l'humain, en lien étroit avec les Objectifs de développement durable.

Living Change ambitionne de révolutionner la prise en charge des personnes souffrant de démence dans le pays. Son objectif est de créer le premier centre intégré dédié au soutien du vieillissement et à la gestion de la démence. Ce modèle holistique combine soins thérapeutiques de jour, formation des aidants, sensibilisation communautaire et innovations en matière d'hébergement.

En plaçant la dignité et la qualité de vie des aînés au coeur du dispositif, Living Change veut aussi sensibiliser la société aux enjeux liés au vieillissement. «Notre centre est calqué sur une franchise anglaise mais adaptée au contexte local, et offrira un modèle de prise en charge digne et humain», expliquent les lauréats. Leur initiative répond à un besoin urgent dans un pays où la population vieillit rapidement.

Happynest, pour sa part, propose une solution innovante pour répondre à la crise du logement dans le pays. Son concept de tiny houses modulaires, en ossature métallique certifiée, offre une alternative durable, rapide et abordable à la construction traditionnelle. Conçues pour optimiser l'espace dans un climat tropical, ces habitations éco-efficaces allient design, praticité et durabilité.

Yan Leclézio, son fondateur, voit dans Happynest une réponse concrète aux besoins croissants en logements abordables, tout en limitant l'impact environnemental. «Notre objectif est de rendre le logement plus accessible, plus écologique et plus rapide à construire», précise-t-il. La modularité et la qualité de vie qu'offre Happynest en font une solution innovante pour un secteur en pleine mutation.

Ce succès témoigne de la croissance de l'écosystème entrepreneurial, qui s'oriente résolument vers des projets à forte valeur sociale et environnementale. La sélection de ces projets s'inscrit dans un cadre stratégique, avec une forte implication de partenaires tels que la Mauritius Commercial Bank (sponsor principal), Eclosia Angel Fund, Saint-Gobain, Inicia, Ecoasis, et d'autres acteurs locaux et internationaux. La diversité des projets, mais aussi leur potentiel économique, a convaincu le jury, composé d'experts, d'investisseurs et de représentants de la société civile.

Les lauréats bénéficieront désormais d'un programme d'incubation renforcé, avec un accompagnement personnalisé, un accès à un réseau d'experts, ainsi qu'à des opportunités de financement. «La qualité des projets, cette année, est exceptionnelle», a souligné Diane Maigrot, directrice générale de La Turbine. «Nous sommes fiers de contribuer à bâtir une nouvelle génération d'entrepreneurs engagés, conscients des enjeux sociaux et environnementaux, et déterminés à transformer positivement.»

Les témoignages des lauréats illustrent cette dynamique. Patricia GoodenHusbands et Charlene Van Zyl, très émues, ont expliqué que leur participation leur a permis de structurer leur projet et de mieux comprendre comment l'amener à maturité. Elles envisagent d'ouvrir leur centre dédié à la prise en charge de la démence dès l'année prochaine. De leur côté, Yan Leclézio et son coach, Didier Charoux, soulignent le potentiel immense de Happynest, qui pourrait devenir un acteur clé du secteur immobilier.

Au-delà de la simple compétition, l'Innovation Challenge 2025 de La Turbine apparaît comme un catalyseur d'idées à fort impact, incarnant la volonté d'un territoire à bâtir un futur plus durable, inclusif et humain.