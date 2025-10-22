Ile Maurice: Le «quiet cracking» ou l'art de s'épuiser sans bruit

Une fatigue morale grandissante, une perte de sens, une démotivation insidieuse : c'est ce que révèle la dernière étude de Gallup, société américaine d'analyse et de conseil en gestion. Selon ce sondage mondial,près de la moitié de la maind'oeuvre mondiale serait aujourd'hui touchée par le phénomène du quiet cracking, entraînant une perte de productivité estimée à 440 millions de dollars.

Mais derrière ce chiffre vertigineux se cache une réalité bien plus subtile : celle d'une érosion lente du lien entre le salarié et son travail. Le quiet cracking ne se manifeste pas par des démissions tonitruantes ni par des protestations ouvertes. C'est un processus discret, souvent invisible, où le salarié continue à remplir ses tâches, maissans conviction, sans enthousiasme, sans énergie.

Selon la psychologue Zakkiyah Wareshallee, ce désengagement progressif n'est pas un choix volontaire. «Le salarié ne décide pas consciemment de 'moins s'impliquer'. Il n'a simplement plus l'énergie mentale ou émotionnelle pour le faire. Ce phénomène résulte d'une accumulation de fatigue, d'un manque de reconnaissance ou d'un désalignement avec les valeurs de l'entreprise.» Elle décrit ce mécanisme comme une érosion du sens et de la motivation: la personne est présente physiquement, mais absente mentalement. «Elle ne trouve plus de satisfaction ni de but dans ses tâches quotidiennes», ajoute-t-elle.

Si ce désengagement peut être temporaire, il constitue un signal d'alerte. «Il apparaît souvent après une période de stress et de surcharge. Dans ces cas, l'employé a simplement besoin de souffler, de se recentrer, de retrouver du sens», nuance la psychologue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

🔴 Un impact silencieux mais lourd sur la santé mentale

Sur le long terme, le quiet cracking peut avoir des répercussions profondes sur la santé mentale. «Le manque de motivation et d'énergie peut conduire à l'épuisement émotionnel, à une baisse de l'estime de soi et parfois même à un état dépressif», explique Zakkiyah Wareshallee.

Ce désengagement engendre aussi un sentiment d'isolement professionnel: l'employé ne parvient plus à répondre à ses propres attentes ni à celles de son environnement. Pour prévenir ce cercle vicieux, la psychologue recommande une approche managériale fondée sur l'écoute et la reconnaissance : «Les managers doivent maintenir un dialogue bienveillant avec leurs employés, valoriser les efforts - même les plus petits - et instaurer un climat de confiance. Un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle est essentiel pour éviter l'épuisement émotionnel.» Elle insiste :«Prendre soin de la santé mentale au travail n'est pas un luxe, mais une nécessité.»

Un responsable en ressources humaines, interrogé sur la question, reconnaît que les conséquences du quiet cracking sont aussi lourdes pour l'entreprise que pour le salarié. «Le silent quitting et le quiet cracking font beaucoup de tort à l'employé, à l'emploi et à l'employabilité. Ils dénigrent le capital humain, démontrant que l'humain ne veut plus - ou ne peut plus - travailler.»

Selon lui, ce désengagement alimente un phénomène inquiétant : le remplacement progressif de l'humain par la machine. «En niant la valeur du capital humain, on ouvre la voie à l'automatisation et à la robotisation. Cela réduit la résistance sociale face à la disparition d'emplois.»

Le directeur des ressources humaines plaide pour une réhabilitation du facteur humain dans la performance des organisations : «Une bonne gestion du capital humain renforce l'engagement, réduit le turnover et améliore la rentabilité. En revanche, le dénigrement entraîne des risques financiers et réputationnels. Il faut croire à la touche humaine.»

🔴 Le point de vue syndical : Entre désillusion et précarité

Pour le militant syndical Ashvin Gudday, la société elle-même contribue à l'émergence du quiet cracking. «Beaucoup d'employés vivent sans véritable vie sociale, dorment peu et se sentent réduits à produire du profit pour leur entreprise. Cette spirale provoque une démotivation profonde et un désintérêt pour le travail.»

Il évoque également un désalignement entre la formation et l'emploi, qu'il qualifie de «mismatch». «Certains se retrouvent dans des métiers qu'ils n'ont pas choisis, faute d'opportunités ou d'une formation adéquate», explique-t-il.

À cela s'ajoute la précarité du secteur privé, poussant de nombreux travailleurs vers le public, jugé plus stable. Le syndicaliste estime que les conditions de travail et le dialogue social doivent être améliorés :«L'employeur doit voir en son employé un collaborateur, pas une machine à produire.»

Il pointe également le manque de reconnaissance et la faiblesse du mérite dans certaines institutions : «Les nominations politiques et le favoritisme accentuent l'exode des talents. Beaucoup de travailleurs expérimentés ne se sentent pas valorisés. On oublie de récompenser la longévité, la compétence et l'expérience.»

Selon lui, un véritable dialogue tripartite entre travailleurs, employeurs et syndicats est essentiel pour restaurer la confiance. «Le taux de syndicalisation à Maurice tourne autour de 13 à 14 %, ce qui est très faible. Il faut renforcer ce lien social pour rétablir la transparence et la méritocratie.»

🔴 Réinventer la culture du travail

Ashvin Gudday aborde aussi les problèmes internes aux entreprises : harcèlement, inégalités salariales et surveillance excessive. «Les caméras au travail, par exemple, peuvent créer un climat d'oppression. Le contrôle permanent ne remplace pas la confiance.» Il prône une politique interne plus éthique et responsable, fondée sur la justice et la transparence. Et d'ajouter : «On parle souvent de salaire minimal, mais pourquoi pas aussi d'un plafond salarial raisonnable ? Certains cadres échappent à toute accountability quand l'entreprise traverse des difficultés.»

Le militant syndical met enfin en avant l'importance du bien-être au travail et de la qualité de vie : «Le stress détériore la qualité du travail. La semaine de 40 heures, par exemple, va dans le bon sens. Il faut redonner à chacun ses 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures pour soi et ses proches.»

Le quiet cracking n'est pas un caprice générationnel ni une paresse déguisée. C'est le symptôme d'un monde du travail en mutation, où la quête de sens et la santé mentale deviennent centrales. Les chiffres de Gallup le confirment :le désengagement coûte cher - humainement et économiquement. Mais les solutions, elles, passent d'abord par une écoute sincère, un management humain et une réinvention du dialogue social.

Comme le résume Zakkiyah Wareshallee : «Derrière chaque baisse de motivation, il y a un appel à être reconnu, compris et respecté. Répondre à cet appel, c'est déjà commencer à guérir le monde du travail.»