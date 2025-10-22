Afrique de l'Ouest: Crime et criminalité au menu d'un atelier de la CEDEAO ouvert à Dakar mardi

Dakar — Des officiers de police et des experts analystes des centres nationaux d'alerte précoce de la CEDEAO prennent part à un atelier régional sur la thématique du crime et de la criminalité ouvert mardi à Dakar, a constaté l'APS.

La rencontre de quatre jours, à l'initiative de la Direction de l'alerte précoce de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, vise, entre autres, à renforcer les capacités des analystes en matière de crime et criminalité des centres nationaux afin de mieux comprendre les dynamiques internes et externes qui contribuent à l'aggravation des situations sécuritaires, a-t-on appris lors de l'ouverture de l'atelier.

Il poursuit également l'objectif de renforcer les capacités des participants de manière à leur permettre d'analyser efficacement les situations complexes pour établir des prévisions et prévenir efficacement la criminalité, soutenir les statistiques, les projections et la visualisation des données, ainsi que les capacités des responsables informatiques des centres dans la rédaction de rapports d'alerte précoce liés à la criminalité et à la délinquance.

L'atelier devrait également permettre de donner aux participants les compétences nécessaires pour analyser et comprendre la nature complexe de la sécurité personnelle, de la violence sexuelle fondée sur le genre et de la criminalité transnationale organisée, ainsi que leurs liens avec d'autres défis en matière de sécurité humaine.

Il en est attendu en outre l'élaboration d'une approche régionale holistique pour détecter, prévenir et poursuivre les auteurs d'actes criminels à travers les différentes autorités nationales chargées de la criminalité.