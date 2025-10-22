Cameroun: Election présidentielle - Biya vainqueur, selon des résultats provisoires

Au Cameroun, le Conseil électoral a annoncé, mardi 21 octobre 2025, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Le Président sortant, Paul Biya, vient en tête avec 53,66 % des suffrages exprimés.

Les résultats provisoires de l'élection présidentielle qui s'est tenue le dimanche 12 octobre dernier ont été publiés. Hier, mardi 21 octobre 2025, la Commission nationale de recensement général des votes a annoncé que Paul Biya, candidat du RDPC, arrive en tête avec 53,66 % des suffrages exprimés. Il est suivi de Issa Tchiroma Bakary, soutenu par la coalition Union pour le changement 2025, avec 35,19 %. Cabral Libii obtient 3,41 %, tandis que Bello Bouba Maïgari recueille 2,45 % des voix.

Ces résultats provisoires sont issus de la compilation des procès-verbaux transmis par les 58 commissions départementales.

Les 33 membres de la Commission de recensement doivent désormais transmettre leur rapport au Conseil constitutionnel qui est seul habilité à proclamer les résultats définitifs. Celui-ci rendra sa décision jeudi 23 octobre 2025, après avoir statué sur les éventuels contentieux électoraux. En parallèle, la coalition Union pour le changement 2025 affirme qu'Issa Tchiroma a remporté le scrutin avec plus de 60 % des voix. Elle dénonce une tentative de manipulation des résultats et accuse les autorités électorales de collusion avec le pouvoir en place.

Les membres de la plateforme ont appelé le Conseil constitutionnel à « rétablir la vérité des urnes » dans les jours à venir. Notons qu'aucun des candidats ayant participé à cette élection n'a pas introduit de recours auprès du Conseil constitutionnel. Josua Osih, du Social Democratic Front a annoncé le retrait de son recours lundi. Le Conseil constitutionnel devrait ouvrir l'examen des requêtes post-électorales pour l'élection présidentielle du 12 octobre le 22 octobre 2025.