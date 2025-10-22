Sénégal/Ghana: Décès de Cheikh Touré - La FSF réagit et appelle à la vigilance

La Fédération sénégalaise de football a réagi à travers un communiqué publié ce mardi 21 octobre, à la suite de l'annonce du décès du jeune gardien Cheikh Touré à Kumasi (Ghana). Dans sa note, l'instance du football sénégalaise exprime sa « vive émotion » et met en garde contre les offres d'essai non vérifiées à l'étranger.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a exprimé sa « profonde tristesse » après la mort de Cheikh Touré, jeune gardien sénégalais originaire de Yeumbeul, retrouvé sans vie à Kumasi, au Ghana. L'instance indique que le joueur aurait été attiré hors du pays par un réseau de faux recruteurs sous couvert d'un essai professionnel.

Selon la FSF, les autorités compétentes au Sénégal et au Ghana ont ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances du drame et poursuivre les auteurs présumés. L'instance dirigeante du football national présente sa compassion à la famille, aux proches et aux coéquipiers du défunt.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans sa réaction, la Fédération met en garde les jeunes joueurs, leurs familles et les responsables d'académies contre les offres non vérifiées de stages ou de transferts à l'étranger. Elle assure avoir réaffirmé, en lien avec les pouvoirs publics, son engagement à renforcer les mécanismes de sensibilisation, d'encadrement et de surveillance afin de prévenir ces pratiques frauduleuses.