Afrique: Énergies renouvelables - Avec 29 % de part dans le mix, le Sénégal parmi les leaders africains

21 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.GUEYE

Le gouvernement sénégalais entend fonder ses décisions dans le secteur de l'énergie sur des données fiables et des analyses rigoureuses, a affirmé mardi le secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane.

Intervenant lors de l'atelier de validation de l'Enquête nationale sur les énergies renouvelables, M. Niane a souligné que cette démarche vise à bâtir un secteur énergétique « performant et résilient », précisant que « la donnée fiable et les analyses rigoureuses » doivent devenir « les piliers des décisions éclairées ». «Grâce à une vision claire, nous figurons aujourd'hui parmi les leaders africains avec une puissance installée de 1 903,8 MW en 2024, dont 29,1% de part d'énergies renouvelables», s'est-il réjoui.

Selon l'APS, qui donne l'information, il a salué les progrès du Sénégal en matière de production énergétique, avec une puissance installée de 1 903,8 MW en 2024, dont 29,1 % issus des énergies renouvelables.

Cette enquête, selon lui, constitue une première dans le pays, offrant une vue d'ensemble détaillée du secteur renouvelable à travers les volets entreprises et ménages.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables (ANER), Diouma Kobor, a néanmoins alerté sur la faible proportion d'énergie verte utilisée par les entreprises : 6,7 %, contre 93,3 % d'origine fossile. Il a aussi noté un recours plus fréquent aux énergies renouvelables en milieu rural qu'en milieu urbain.

Pour Abdou Diouf, directeur général de l'ANSD, les résultats de l'enquête permettront de mieux comprendre les usages domestiques, les capacités installées et les obstacles à l'adoption des technologies solaires. « Ces données orienteront les actions de l'année, mais aussi les stratégies du secteur », a-t-il estimé.

La représentante du PNUD, Catherine Phuong, a salué cette initiative, la jugeant « décisive » pour mobiliser les financements climatiques et privés. Elle a rappelé que l'accès à une énergie propre, fiable et abordable est un enjeu central pour l'avenir économique et social du Sénégal.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.