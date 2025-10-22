Afrique: Énergies renouvelables - Avec 29 % de part dans le mix, le Sénégal parmi les leaders africains

Le gouvernement sénégalais entend fonder ses décisions dans le secteur de l'énergie sur des données fiables et des analyses rigoureuses, a affirmé mardi le secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane.

Intervenant lors de l'atelier de validation de l'Enquête nationale sur les énergies renouvelables, M. Niane a souligné que cette démarche vise à bâtir un secteur énergétique « performant et résilient », précisant que « la donnée fiable et les analyses rigoureuses » doivent devenir « les piliers des décisions éclairées ». «Grâce à une vision claire, nous figurons aujourd'hui parmi les leaders africains avec une puissance installée de 1 903,8 MW en 2024, dont 29,1% de part d'énergies renouvelables», s'est-il réjoui.

Selon l'APS, qui donne l'information, il a salué les progrès du Sénégal en matière de production énergétique, avec une puissance installée de 1 903,8 MW en 2024, dont 29,1 % issus des énergies renouvelables.

Cette enquête, selon lui, constitue une première dans le pays, offrant une vue d'ensemble détaillée du secteur renouvelable à travers les volets entreprises et ménages.

Le directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables (ANER), Diouma Kobor, a néanmoins alerté sur la faible proportion d'énergie verte utilisée par les entreprises : 6,7 %, contre 93,3 % d'origine fossile. Il a aussi noté un recours plus fréquent aux énergies renouvelables en milieu rural qu'en milieu urbain.

Pour Abdou Diouf, directeur général de l'ANSD, les résultats de l'enquête permettront de mieux comprendre les usages domestiques, les capacités installées et les obstacles à l'adoption des technologies solaires. « Ces données orienteront les actions de l'année, mais aussi les stratégies du secteur », a-t-il estimé.

La représentante du PNUD, Catherine Phuong, a salué cette initiative, la jugeant « décisive » pour mobiliser les financements climatiques et privés. Elle a rappelé que l'accès à une énergie propre, fiable et abordable est un enjeu central pour l'avenir économique et social du Sénégal.