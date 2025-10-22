Afrique: Délimitation des frontières maritimes - Les États africains en concertation à Lomé

À l'initiative de la Commission de l'Union africaine, une concertation régionale sur la délimitation des frontières maritimes et la gestion des espaces maritimes s'est ouverte mardi à Lomé.

Pendant quatre jours, experts techniques et juridiques, représentants des structures nationales de gestion maritime et partenaires internationaux vont unir leurs efforts pour poser les bases d'un guide continental de référence.

Les participants vont élaborer un document technique à destination des États membres, afin de les accompagner dans la compréhension, la négociation et la mise en oeuvre d'accords maritimes conformes au droit international.

Ce guide devra également recenser les meilleures pratiques africaines et internationales en matière de délimitation et de gestion des espaces maritimes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'approche prônée se veut inclusive, coopérative et tournée vers l'avenir. Le document mettra l'accent sur la gestion conjointe des ressources, la prévention des conflits, et la promotion d'une gouvernance maritime intégrée à l'échelle régionale.

Pour le Togo, hôte de cette rencontre, cette initiative représente une opportunité de renforcer la coopération continentale.

« Notre continent est à un moment stratégique », a déclaré Stanislas Baba, secrétaire général du gouvernement et président du Conseil en charge de la mer.

Il a souligné l'urgence d'une gestion durable face à la croissance démographique, à l'urbanisation des zones côtières, à l'essor des activités maritimes et à la pression croissante sur les ressources naturelles.

Il a également insisté sur la nécessité d'une approche inclusive, intégrant les expériences des États côtiers et insulaires, ainsi que celles des partenaires institutionnels et financiers, afin d'aboutir à un outil utile, applicable et représentatif des réalités du continent.