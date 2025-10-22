Burundi: Au pays, les écoles manquent d'enseignants

Le secteur de l'éducation au Burundi est miné par l'insuffisance de professeurs et un manque important de matériel pour enseigner.

Au Burundi,l'Éducation nationale manque de professeurs de qualité, mais aussi de matériel pédagogique pour les aider dans leur tâche. Les nouvelles recrues, qui ont souvent dû attendre des années avant d'avoir la chance d'obtenir une place, s'efforcent de faire de leur mieux avec les faibles moyens dont ils disposent.

Yvette Uwimana vient tout juste de rejoindre l'Éducation nationale. Nous l'avons rencontrée à la suite de sa première rentrée scolaire à Bujumbura.

Onze années d'attente pour intégrer le secteur public

Agée de 34 ans, Yvette Uwimana a dû attendre onze ans après l'obtention de son diplôme avant d'être recrutée comme enseignante. Durant toutes ces années, elle n'a travaillé tout au plus que pendant quatre ans, enchaînant des petits boulots payés à la tâche, comme des tas d'autres jeunes diplômés sans emploi.

Mais désormais, Yvette Uwimana enseigne en quatrième année de l'école primaire. "J'ai terminé mes études en juin 2014. Après, je me suis retrouvée au chômage, mais j'ai fait quelques activités dans des écoles privées, pendant quatre ans", explique-t-elle.

Environ 70 % de la population burundaise est composée de jeunes âgés de 15 à 34 ans, selon l'Unicef. La majorité d'entre eux sont sans emploi et lorsqu'ils ont la chance de travailler, c'est souvent dans des postes qui ont peu de rapport avec leur formation.

La qualité de l'éducation est en jeu

Yvette Uwimana a "choisi l'enseignement parce que j'aime transmettre mes connaissances, aider les enfants à apprendre et à évoluer. C'est un métier qui a du sens pour moi et qui me permet de contribuer au développement de ma communauté."

L'enseignante veut encore "acquérir de nouvelles compétences pédagogiques. Ce travail me permettra de gagner en expérience, de subvenir à mes besoins et de poursuivre mes études dans l'avenir. Car mon projet est de poursuivre mes études, afin de devenir une enseignante bien formée, capable d'apporter un impact positif dans le secteur de l'éducation."

