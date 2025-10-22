Quarante détenus ont comparu, le mardi 21 octobre 2025, devant le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Ils étaient poursuivis pour troubles à l'ordre public, attroupement sur la voie publique et participation à une manifestation interdite.

À tour de rôle, les prévenus ont tenté de se défendre en relatant les circonstances de leur arrestation et les raisons de leur présence, ce jour-là, dans la commune de Cocody.

Cependant, si les explications de huit d'entre eux ont suscité la clémence du tribunal, les 32 autres ont été reconnus coupables. Leurs arguments n'ayant pas convaincu les juges, ils ont été condamnés à 36 mois de prison ferme, assortis de cinq ans de privation de droits civiques et de trois ans d'interdiction de paraître sur le territoire d'Abidjan.

Le tribunal a précisé que les condamnés disposent d'un délai de 20 jours pour faire appel s'ils contestent la décision rendue.

Selon les faits, les accusés avaient été interpellés dans la commune de Cocody, notamment aux abords du tronçon Blockhaus, de l'église Saint-Jean et du carrefour La Vie.

Pour rappel, le samedi 11 octobre 2025, l'opposition ivoirienne, réunie au sein d'un front commun, avait appelé ses partisans à manifester pour protester contre l'exclusion de leurs leaders politiques, Laurent Gbagbo (PPA-CI), Tidjane Thiam (PDCI-RDA) et Pascal Affi N'Guessan (FPI), du scrutin présidentiel d'octobre 2025.

C'est au cours de cette marche, interdite par le Préfet de la ville d'Abidjan, que plusieurs manifestants avaient été arrêtés.

Par ailleurs, lors du premier procès tenu le 16 octobre 2025, une première vague de manifestants avait déjà écopé de 36 mois de prison ferme pour les mêmes faits.

En attendant, les cinq candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle, Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, Simone Gbagbo, Henriette Lagou et Ahoua Don Mélo, poursuivent leur campagne sur le terrain.