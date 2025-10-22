Togo: Le pays et la France organisent une conférence à Paris

21 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

La France et le Togo s'apprêtent à co-organiser une conférence internationale dédiée à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs.

L'événement, prévu pour le 30 octobre prochain à Paris, vise à mobiliser la communauté internationale autour de la situation humanitaire et sécuritaire qui continue d'opposer la République Démocratique du Congo (RDC) au Rwanda.

Cette conférence s'inscrit dans le cadre des efforts de médiation en cours, menés notamment par les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine. Cette dernière a d'ailleurs désigné le Togo comme acteur clé pour contribuer à l'apaisement des tensions entre les différentes parties. Lomé, déjà très engagé dans la résolution de la crise, entend jouer un rôle central aux côtés de Paris pour faire avancer les pourparlers.

Au cœur des discussions figurera l'urgence d'une réponse concrète de la part des États participants en faveur de la paix dans l'Est de la RDC. Les organisateurs souhaitent voir émerger des engagements clairs, en soutien au processus de cessez-le-feu et à la médiation internationale en cours.

La conférence abordera également la question humanitaire, avec pour ambition de coordonner des actions immédiates pour venir en aide aux populations touchées par le conflit dans la région des Grands Lacs.

Cette rencontre de haut niveau constitue aussi une opportunité pour le Togo de présenter ses propositions de sortie de crise. Fort de sa posture neutre et de son implication diplomatique croissante sur le continent, Lomé veut mettre à profit cette plateforme pour encourager un engagement international renforcé et durable.

