Soudan: L'aéroport international de Khartoum visé par une attaque de drones

22 Octobre 2025
Radio France Internationale

À la veille de sa réouverture prévue par les autorités soudanaises pour des vols domestiques, une attaque de drones a frappé les environs de l'aéroport international de Khartoum tôt dans la matinée de mardi 21 octobre. Le site est fermé depuis l'éclatement du conflit entre l'armée soudanaise du général al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) emmenés par le général Hemedti.

Au Soudan, des vols de drones et des explosions ont été entendus entre 4 heures et 6 heures du matin près de l'aéroport international de Khartoum, ce mardi 21 octobre, conduisant l'armée soudanaise a actionné son système de défense anti aérien. Si des nuages de fumée ont été aperçus dans le périmètre de l'aéroport selon des témoins, l'étendue des dégâts n'est pas connu à ce stade.

Il s'agit de la troisième attaque menée sur la capitale soudanaise en seulement une semaine : Il y a quelques jours déjà, des drones lancés par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Hemedti avaient pris pour cible deux bases militaires dans le nord-ouest de Khartoum.

Équipements militaires de plus en plus sophistiqués

Ces frappes interviennent au moment où le gouvernement soudanais, actuellement installé à Port-Soudan, tente de revenir dans la capitale. Alors que l'autorité soudanaise de l'aviation civile a annoncé hier la réouverture de l'aéroport de Khartoum ce mercredi 22 octobre, le Premier ministre Kamil Idris a pour sa part indiqué qu'il avait l'intention de réinvestir Khartoum ce mois-ci avec son équipe.

Ces attaques montrent quoi qu'il en soit que si les FSR ont été chassés de la capitale il y a sept mois, leurs équipements militaires de plus en plus sophistiqués restent une menace pour le camp du général al-Buhrane, même à des centaines de kilomètres de Khartoum.

