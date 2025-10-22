Addis Ababa — Les défis liés à la sécurité alimentaire en Afrique nécessitent des mesures urgentes et ciblées, a déclaré Moses Vilakati, commissaire de l'Union africaine chargé de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable.

La 6e session ordinaire du Comité technique spécialisé sur l'agriculture, le développement rural, l'eau et l'environnement (ARDWE) se tient actuellement à Addis-Abeba.

Dans son discours d'ouverture, M. Vilakati a souligné l'urgence de prendre des mesures ciblées pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire en Afrique.

Il a fait remarquer que la 6e session ordinaire constituait une plateforme essentielle pour examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des décisions précédentes et définir les priorités pour les deux prochaines années.

« Cette session intervient à un moment charnière, alors que nous passons du programme CAADP de Malabo (2014-2025) au programme CAADP de Kampala (2026-2035) », a-t-il déclaré, soulignant le thème de la mise en place de systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique.

M. Vilakati a souligné l'objectif urgent de garantir que 45 % de l'agroalimentaire en Afrique soit produit localement d'ici 2030.

Le commissaire a également fait référence au récent deuxième Sommet africain sur le climat, qui a rassemblé plus de 25 000 délégués, soulignant le rôle de l'Afrique dans les solutions climatiques mondiales.

Le sommet a abouti à l'adoption de la Déclaration d'Addis-Abeba des dirigeants africains sur le changement climatique, renforçant ainsi l'engagement de l'Afrique en faveur d'un développement résilient et vert, a-t-il souligné.

Malgré ses riches ressources naturelles, M. Vilakati a souligné que des millions d'Africains souffrent encore d'insécurité alimentaire, le continent dépensant entre 50 et 100 milliards de dollars par an pour importer des denrées alimentaires.

Il a attribué les défis actuels en matière de sécurité alimentaire à des contraintes structurelles telles que la dégradation des sols, l'accès limité à des semences et des engrais de qualité, et l'insuffisance des opportunités économiques pour les jeunes et les femmes.

Pour remédier à ces problèmes, un plan de 100 jours a été lancé dans le but d'accélérer les efforts continentaux en faveur de la sécurité alimentaire, a-t-il déclaré, précisant que ce plan se concentre sur des domaines clés tels que la santé des sols, l'optimisation des engrais, le développement des systèmes semenciers et la création d'emplois pour les jeunes.

Des discussions approfondies se tiendront pendant quatre jours sur divers rapports et cadres, notamment le 5e rapport biennal d'examen du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA) et les stratégies visant à renforcer la voix de l'Afrique sur le changement climatique à l'échelle mondiale.