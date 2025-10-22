Congo-Brazzaville: Aimé Boji Sangara pressenti pour succéder à Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale

22 Octobre 2025
Radio France Internationale

En République démocratique du Congo, la succession de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale est en marche. Un nom se détache déjà : celui d'Aimé Boji Sangara, membre de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, mais également très proche du président Félix Tshisekedi. Comme un signal politique, il a présenté sa démission du gouvernement lundi, une démission acceptée, pour retrouver son siège de député national.

Tout s'est fait dans le silence, sans aucune communication officielle du gouvernement, ni du cabinet de la Première ministre Judith Suminwa.

Mais plusieurs sources, aussi bien du côté d'Aimé Boji Sangara que de la primature, confirment que sa démission a bien été déposée et acceptée.

Même si le président Félix Tshisekedi avait déclaré ne pas vouloir s'immiscer dans les affaires internes du Parlement, il a eu son mot à dire, en sa qualité d'autorité morale de l'Union sacrée, la plateforme au pouvoir, et d'arbitre des crises institutionnelles, selon la formule du président intérimaire de l'Assemblée nationale, Isaac Tshilumbayi.

Des raisons politiques et stratégiques

Sauf surprise, Aimé Boji Sangara, originaire du Sud-Kivu comme Vital Kamerhe, devrait succéder à ce dernier à la présidence de l'Assemblée nationale.

Un choix qui s'expliquerait par des raisons à la fois politiques et stratégiques. Aimé Boji est du même parti, l'UNC, et de la même province que Vital Kamerhe, mais avec une ambition jugée moins affirmée.

Selon d'autres sources, cette nomination traduirait aussi la volonté de Félix Tshisekedi de fragmenter le leadership au Sud-Kivu, en favorisant l'émergence de plusieurs figures politiques régionales, comme il l'a déjà fait dans d'autres parties du pays. Il reste désormais à fixer la date du scrutin et à gérer les ambitions qui ne manqueront pas d'apparaître au sein de l'Union sacrée.

