Congo-Kinshasa: Bonette Elombe, institutrice et tiktokeuse à succès, est morte

Bonette Elombe était enseignante dans une école primaire de Kinshasa et très connue pour ses méthodes pédagogiques créatives qu'elle partageait sur les réseaux sociaux. Elle était suivie par plus d'un million de personnes sur TikTok.

Sur la dernière vidéo postée sur TikTok, Bonette Elombe apparaît très émue de quitter sa classe. Un ton plus grave et solennel que la joie qui transparait d'habitude. Avec cette institutrice, l'école avait une tout autre saveur pour les petits élèves de Yolo Sud, un quartier populaire de Kinshasa. De la musique, des rires, des jeux... Mais aussi de l'apprentissage.

Depuis l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés en RDC. La Première ministre Judith Suminwa a salué « une enseignante passionnée et créative ». Le ministère de l'Éducation a honoré « une femme engagée » attachée « aux valeurs de l'école ».