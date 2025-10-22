Cameroun: Présidentielle - Manifestations sous tension à Garoua, Yaoundé et Douala

22 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Polycarpe Essomba

Au Cameroun, la tension est de plus en plus vive dans le pays à 24 heures de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. La journée de mardi a été émaillée de plusieurs manifestations dans les villes de Yaoundé, Douala et Garoua, menées par des partisans du candidat Issa Tchiroma Bakary, qui s'est autoproclamé vainqueur de ce scrutin.

À Garoua, dans le Nord, ville d'origine d'Issa Tchiroma Bakary et dans laquelle il est retranchée depuis deux semaines, les échauffourées ont duré toute l'après-midi. Des centaines de jeunes manifestants y ont investi les rues, affrontant parfois les forces de l'ordre avec des jets de pierre. De nombreux coups de feu ont aussi été entendus, des tirs de sommation, a confié une source policière. En fin de journée, de nombreuses sources ont signalé la mort d'une jeune femme, une enseignante, des suites des blessures causées par une balle.

À Yaoundé la capitale, une manifestation de même nature a eu lieu au quartier Tsinga. Elle a été dispersée au bout d'une heure par les forces de l'ordre à coups de jets de gaz lacrymogène. Des scènes similaires ont eu lieu à Douala, la grande cité portuaire au quartier New-Bell.

De nombreuses interpellations

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un communiqué, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji a signalé de nombreuses interpellations. Parmi les personnes arrêtées, 20 seront envoyées devant les juridictions militaires pour répondre des faits d'insurrection et d'incitation à la révolte.

Dans ces trois villes, les préfets ont aussi pris des arrêtés interdisant la circulation des motos taxis jusqu'à nouvel ordre entre 6h et 18h. Les résultats de l'élection présidentielle seront officiellement proclamés ce jeudi.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.