Ouganda: Le pays annonce un nouveau financement de deux milliards de dollars de la Banque mondiale

Deux milliards de dollars de nouveaux financements de la Banque Mondiale vont être accordés à l'Ouganda au cours des trois prochaines années, a annoncé un haut responsable du ministère des Finances ougandais dans un communiqué lundi. Un bol d'air frais pour les autorités ougandaises privées de nouveaux financements depuis la promulgation de sa loi anti-LGBT de mai 2023.

Avec ces deux milliards de dollars de nouveaux financements concessionnels, l'appui de la Banque mondiale à l'Ouganda va atteindre 4,9 milliards de dollars selon Ramathan Ggoobi, le secrétaire permanent du ministère des Finances ougandais. Ces fonds sont destinés à des projets dans les domaines des infrastructures routières, de l'énergie, de l'agriculture ou encore pour la protection sociale. Une information qui n'a pas encore été confirmée par la Banque mondiale.

La SFI, la branche consacrée au secteur privé de la Banque mondiale devrait elle soutenir des investissements dans le secteur minier, les énergies renouvelables ou encore l'agro-business poursuit le haut responsable ougandais dans un communiqué.

La loi anti-LGBT a coûté cher à l'Ouganda

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des prêts concessionnels bienvenus alors que le taux d'endettement du pays a connu une hausse de plus de 26% lors du dernier exercice budgétaire.

La loi anti-LGBT de mai 2023 a coûté cher au pays. Open for Business, une coalition d'entreprises multinationales l'avait évalué dans une fourchette d'un demi-milliard à plus de 1,5 milliard de dollars tous les ans. Les délais pris dans le début de la production pétrolière a également retardé l'arrivée de nouvelles ressources, contraignant les autorités à se tourner vers des prêts plus coûteux.

La perspective de ces fonds et le lancement de nouveaux projets est une aubaine pour les autorités ougandaises à l'approche des élections prévues en janvier. Les autorités espèrent également signer un nouveau programme avec le FMI à l'issue de ce scrutin.