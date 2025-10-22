Sénégal: Secteur énergétique - Le gouvernement mise sur la fiabilité des données pour des 'décisions éclairées'

Dakar — Le secrétaire général du ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane, a réaffirmé mardi la volonté du gouvernement de faire de la fiabilité des données et de la rigueur des analyses la base de décisions éclairées pour un secteur énergétique "performant et résilient".

"Je réaffirme notre engagement à faire de la donnée fiable et des analyses rigoureuses les piliers des décisions éclairées dans le cadre d'un secteur énergétique performant et résilient", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors d'un atelier de validation de l'Enquête nationale sur les énergies renouvelables, M. Niane a indiqué que "grâce à une vision claire, nous figurons aujourd'hui parmi les leaders africains avec une puissance installée de 1 903,8 MW en 2024, dont 29,1% de part d'énergies renouvelables".

"Cette enquête arrive à un moment décisif pour le secteur de l'énergie", a soutenu M. Niane, notant que le Sénégal a fait des énergies renouvelables "un axe stratégique" de sa politique énergétique, dans le cadre de l'accès universel à une énergie durable et compétitive.

L'Enquête nationale sur les énergies renouvelables "nous offre la première photographie statistique nationale détaillée de la filière renouvelable avec les volets entreprises et ménages", a noté M. Niane.

Le directeur général de l'Agence des énergies renouvelables, Diouma Kobor, a fait observer qu'actuellement "93,3% de la production pour les entreprises viennent des sources fossiles", soulignant qu'il n'y a que 6,7 d'énergie provenant des énergies renouvelables.

Il a aussi ajouté que "le monde rural utilise plus les énergies renouvelables que le monde urbain".

Selon le directeur général de l'ANSD, Abdou Diouf, les résultats de l'Enquête nationale sur les énergies renouvelables ont permis de "comprendre les niveaux d'appropriation des ménages, de mesurer le volume de puissance des installations solaires des ménages, celui de la production, les types d'usages domestiques, la perception des ménages et les obstacles à l'adoption de cette technologie".

"Ces informations vont sans nul doute orienter non seulement les actions de l'année, mais aussi les stratégies et les plans d'action du tout l'écosystème des énergies renouvelables", a soutenu M. Diouf.

Elles pourraient, selon lui, constituer "la boussole" permettant aux pouvoirs publics "d'identifier et de mieux calibrer" les incitations au développement du secteur, dans le cadre d'une politique correcte répondant aux exigences dans le développement durable.

Il a invité les investisseurs à "identifier de réelles opportunités" d'affaires, à "minimiser les risques et à la collectivité" et à s'engager dans ce "mouvement de transformation d'ensemble".

La représentante du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Catherine Phuong, dit espérer que cette enquête va permettre d'accélérer l'accès aux financements, notant qu'une politique fondée sur la preuve parle le langage des banques de développement, des fonds climat et des investisseurs privés.

Mme Phuong juge cette enquête "décisive" parce que les données produites permettront de mettre à jour la situation de référence du Sénégal et d'actualiser certains indicateurs de l'accès universel à l'énergie.

Elle permettra aussi d'informer "la part du solaire dans le mix énergétique en intégrant spécifiquement les dynamiques du réseau non interconnecté".

Selon la représentante du PNUD, "l'avenir de la société et de l'économie sénégalaises se jouent en partie sur l'accès à une énergie propre, stable et pas trop chère".