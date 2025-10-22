Sénégal: Les éleveurs invités à davantage de sensibilisation sur la fièvre de la vallée du Rift

Kolda — Le directeur régional de l'élevage et des productions animales de Kolda (sud), Mamadou Lamine Diallo, a invité mardi les acteurs à s'engager davantage dans la promotion et la sensibilisation contre la fièvre de la vallée du Rift.

"La maladie de la fièvre de la vallée du Rift intéresse le monde de l'élevage et c'est le moment de sensibiliser les acteurs sur les mesures préventives pour lutter contre cette maladie", tout en réfléchissant sur les moyens d'aller "vers des solutions durables concernant les conflits entre agriculteurs et éleveurs", a-t-il déclaré.

Il intervenait en marge de la cérémonie d'ouverture d'un atelier de deux jours portant sur le renforcement de capacités des leaders locaux membres du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal (CNMDE), en présences éleveurs venus des régions du sud et du centre du Sénégal.

Mamadou Lamine Diallo a salué cette initiative du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal consistant à convier à Kolda des éleveurs venus des régions de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Fatick et Kaolack "pour participer à cette formation très importante".

"Avec comme thème le leadership et le développement organisationnel, nous allons échanger sur la maladie de la vallée du rift et discuter sur les mesures à adopter pour une bonne cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, car nous nous acheminons vers la fin de l'hivernage et la période des récoltes", a de son côté souligné le président de l'association des éleveurs de Kolda, Mamadou Baldé.

La rencontre offre l'opportunité de "discuter des heurts entre agriculteurs et éleveurs pendant cette période", mais également de discuter des motivations des jeunes intéressés par la filière de l'élevage, "car nous engageons dans un processus de renouvellement", a indiqué M. Baldé.

"Face à la maladie de la fièvre de la vallée du Rift qui fait des ravages ailleurs, nous mettrons l'accent sur la sensibilisation pour réduire les risques de propagation de la maladie qui touche actuellement 6 des 14 régions du Sénégal", a ajouté M. Baldé.

Selon lui, les acteurs auront aussi l'opportunité, pendant cette rencontre, de sensibiliser "pour réduire les risques de conflits ouverts entre éleveurs et agriculteurs".

Venu représenter la tutelle, le directeur régional de l'élevage et des productions animales de Kolda a exhorté les acteurs et les leaders de ce secteur à intégrer la sensibilisation dans leurs actions de prévention de la fièvre de la vallée du Rift.

Même si la région de Kolda est épargnée jusque-là de la maladie, les acteurs et services déconcentrés de l'Etat sont en alerte, en plus d'une surveillance accrue des mouvements du bétail, notamment au niveau des zones de passages des animaux vers Kolda, qui abrite des marchés hebdomadaires d'une dimension sous-régionale, comme Diaobé et Saré Yoba.