Sénégal: Le centre d'excellence de la Sen'eau en phase avec la vision des nouvelles autorités

Dakar — Le centre d'excellence et d'innovation de la Sen'eau, inauguré mardi à Dakar, s'inscrit dans la vision des nouvelles autorités consistant à faire de la formation professionnelle un outil de transformation économique et sociale, a déclaré le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

"L'inauguration du centre d'excellence et d'innovation est une initiative qui illustre parfaitement la nouvelle dynamique impulsée par les plus hautes autorités de l'État pour faire de la formation professionnelle un puissant levier de transformation économique et sociale", a-t-il soutenu.

Selon Amadou Moustapha Ndieck Sarré, ce nouveau centre de Sen'eau n'est pas seulement un lieu de formation, c'est surtout "un écosystème d'excellence, d'innovation et de partage des savoirs".

"Il répond à des objectifs stratégiques clairs, à savoir développer les compétences des collaborateurs de Sen'eau et de l'ensemble du secteur de l'eau au Sénégal et en Afrique", a-t-il dit lors de la cérémonie d'inauguration dudit centre, en présence du ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Il vise aussi à "stimuler l'innovation technique et environnementale et renforcer le rayonnement de notre pays comme pôle de référence en gestion durable de l'eau", a ajouté le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

Des représentants de partenaires techniques et financiers du Sénégal ont également participé à l'inauguration du nouveau centre d'excellence et d'innovation de Sen'eau, société en charge de la production et de la distribution de l'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine au Sénégal.

Amadou Moustapha Ndieck Sarré dit se réjouir de "cette belle réalisation" et assure s'engager "résolument" à accompagner le centre d'excellence et d'innovation de Sen'eau dans sa mission.

"Dans le cadre de l'ingénierie de la formation, nous mettrons à la disposition du centre des experts chargés de contribuer à l'élaboration des programmes, à la diversification de l'offre de formation, ainsi qu'à l'accompagnement dans les démarches de certification", a annoncé le ministre.

Le nouveau de Sen'eau est appelé "à devenir un modèle pour l'Afrique", avec ses ateliers pratiques, ses salles dédiées à l'innovation et ses programmes de formation, a indiqué M. Sarré.

"Il incarne la synergie entre le public, le privé et le secteur de la formation, au service d'une vision commune : l'eau pour tous, par des mains compétentes et innovantes", a ajouté le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

"En inaugurant ce centre, nous faisons plus qu'ouvrir un bâtiment, nous ouvrons un horizon nouveau pour notre jeunesse, pour le secteur de l'eau et pour l'avenir durable de notre pays" a souligné Amadou Moustapha Ndieck Sarré.