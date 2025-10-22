Sénégal: Sen'eau se dote d'un centre d'excellence pour mieux outiller ses agents

Le centre d'excellence et d'innovation de SEN'EAU, inauguré mardi, à Dakar, est appelé à devenir un cadre de partage d'expériences et de savoirs, en restant ouvert à la recherche-développement, a-t-on appris de Magatte Niang, le directeur général de cette entreprise chargée de la distribution de l'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine.

"Le centre que nous inaugurons ce jour illustre notre vision de l'excellence pour le Sénégal", a-t-il dit lors de la cérémonie d'inauguration, en présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et de son collègue chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Sarré.

Le nouveau centre se veut une référence sur le continent et entend s'ouvrir à tous les professionnels des métiers de l'eau en Afrique, par le biais de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, avec la collaboration des universités et du groupe Suez pour la recherche-développement, a dit M. Niang.

Le campus de ce nouveau centre d'excellence et d'innovation "sera un lieu d'échanges et de rencontres pour le monde de la science, des associations, des startups et de l'entreprise", a-t-il ajouté.

Magatte Niang a longuement expliqué les objectifs du nouveau centre en mettant en exergue son ambition d'en faire "un hub de formation et d'innovation pour développer les compétences des acteurs de l'eau au Sénégal et en Afrique".

Il compte également s'appuyer sur ce centre d'excellence et d'innovation pour "identifier, tester et diffuser des solutions innovantes, pour améliorer la performance technique, opérationnelle et environnementale" de SEN'EAU.

Selon M. Niang, la formation initiale "est au coeur" des projets du nouveau centre de la SEN'EAU, à travers des filières permettant d'obtenir un diplôme professionnel, le certificat d'aptitude professionnelle délivré aux étudiants en réseaux de canalisation, par exemple, qui en est à sa troisième promotion.

"Ces jeunes sont formés aux métiers de la pose et de l'entretien des réseaux d'eau potable. Ils poursuivent une formation gratuite et sont boursiers. Ils alternent la théorie et la pratique, ce qui facilite leur insertion dans l'entreprise", a expliqué le directeur général de SEN'EAU.

Il signale que les membres de la première promotion de 30 plombiers ont été tous recrutés par SEN'EAU.

Selon Magatte Niang, la deuxième promotion vient juste de terminer son cycle, et la direction des ressources humaines de l'entreprise est en train d'évaluer ses besoins. "En priorité, toutes les jeunes filles seront recrutées", a-t-il promis.

En 2026, SEN'EAU compte lancer un brevet de technicien supérieur en électromécanique, avec la collaboration du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, selon son directeur général.

"Des formations continues sont actuellement dispensées pour une harmonisation des bonnes pratiques et l'accompagnement de la transformation avec des modules techniques (hydraulique, électromécanique, qualité de l'eau), des modules transverses (management, leadership, communication, QSE, éthique)", a-t-il signalé.

Selon Magatte Niang, dans ce cadre, 150 000 heures de formation ont été dispensées en cinq ans, avec une moyenne de 70 % de collaborateurs formés par an.

Après avoir mis en place "les bases techniques pour relever les défis de l'accès à l'eau potable sur tout le périmètre affermé", avec l'appui de la Société nationale des eaux du Sénégal et Suez, son partenaire technique, "il reste à SEN'EAU de relever le défi de l'excellence du service pour satisfaire les attentes [...] de tous leurs clients", a poursuivi son directeur général.