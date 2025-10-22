Sénégal: Le Fonds de solidarité nationale noue un partenariat avec deux hôpitaux publics pour faciliter l'accès aux soins

Matam — Le Fonds de solidarité nationale (FSN) a signé une convention de partenariat, mardi, avec les hôpitaux régionaux de Matam et Ourossogui (nord), dans le but de "faciliter l'accès des populations vulnérables aux soins de santé".

"Cette convention a pour objectif de faciliter les soins médicaux des personnes en situation de vulnérabilité dans la région de Matam", a dit Baïdy Niang, le directeur général du FSN.

Il a signé la convention de partenariat avec les directeurs des deux hôpitaux, Ibrahima Sow et Abdou Cissé, en présence de Maïmouna Dièye, la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

Le FSN "réaffirme sa volonté de garantir une prise en charge sanitaire digne à nos concitoyens", a ajouté son directeur général.

"C'est une convention que nous avons déjà commencé à appliquer depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui qu'elle a été formalisée. Elle permet de prendre en charge tous les cas sociaux issus de la région de Matam. Nous avons une mission de service public, celle de soigner tout le monde", a expliqué Abdou Cissé, le directeur de l'hôpital régional de Ourossogui.

Sur la base du partenariat noué avec le Fonds de solidarité nationale, les deux hôpitaux vont envoyer des factures au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, afin qu'il prenne en charge les soins de santé offerts à la catégorie sociale visée par la convention.

Après la signature de l'accord de partenariat, Maïmouna Dièye a lancé un projet de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le département de Matam.

Grâce à ce projet, 2 160 ménages bénéficieront de transferts monétaires d'un montant global de 291 600 000 francs CFA, à raison de 135 000 pour chacun d'entre eux, selon Mme Dièye.

Elle a aussi distribué des denrées alimentaires à des ménages victimes des dernières inondations.