Sénégal: Érosion côtière - Le maire de Rufisque sollicite l'aide de l'État

21 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le maire de Rufisque (ouest), Omar Cissé, a déclaré, mardi, à Dakar, souhaiter l'implication des pouvoirs publics dans la lutte contre la "forte menace d'érosion côtière" à laquelle sa ville est confrontée.

"Le prochain défi, pour lequel je sollicite l'accompagnement de l'État, c'est la lutte contre l'érosion côtière", a dit M. Cissé lors d'un atelier de l'Initiative pour la résilience en Afrique, un projet mis en oeuvre par la GIZ, l'agence gouvernementale allemande chargée de la coopération internationale, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine.

"C'est un problème" et "un défi majeur", a-t-il affirmé en parlant de l'avancée de la mer sur les terres de cette municipalité.

"Le conseil municipal de Rufisque […] a beaucoup travaillé sur l'érosion côtière", a ajouté Omar Cissé, laissant entendre que la mairie n'est toutefois pas parvenue à protéger la ville de ce phénomène.

En revanche, "la question des inondations a été davantage maîtrisée au cours de ces dernières années", a assuré M. Cissé.

Le maire de Rufisque s'attend à ce que l'atelier de l'Initiative pour la résilience en Afrique débouche sur "des initiatives concrètes", qui soient "en mesure d'être financées", pour une résolution des problèmes d'ordre climatique et environnemental.

Bien qu'elle sollicite l'État, sa ville tente de prendre "des initiatives concrètes" en vue de l'éradication de l'érosion côtière, a-t-il dit.

M. Cissé signale, par ailleurs, que la commune qu'il dirige est confrontée depuis plusieurs années à un "déficit d'infrastructures".


