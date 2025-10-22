Sénégal: Un dispositif de qualité pour sécuriser la maintenance des véhicules électroniques en gestation

Le secrétaire général de l'Office national de la formation professionnelle (ONFP), El Hadji Gorgui Diouf, a souligné, mardi à Dakar, l'importance de mettre en place un dispositif de formation de qualité pour sécuriser les usagers de véhicules électroniques et électriques.

Il présidait l'ouverture d'un atelier de validation du référentiel du titre de qualification professionnelle intitulé "Ouvrier spécialisé en maintenance de véhicules électroniques", organisé en partenariat avec l'Institut Perform.

"L'intérêt de cet atelier est majeur, car il s'agit de mettre en place un dispositif de formation compétent et de qualité pour assurer la sécurité des usagers de véhicules électroniques et électriques", a déclaré M. Diouf.

Insistant sur la dimension sécuritaire du projet, le responsable de l'ONFP précise que "ce référentiel prévoit des étapes de maintenance sécurisées pour les apprenants et les professionnels, avec la mise à disposition d'équipements de diagnostic de dernière génération".

Selon lui, ce dispositif de formation, prévu pour une durée de quatre mois au minimum, contribuera à réduire les risques d'accidents liés à des défaillances électriques.

M. Diouf a rappelé que cette démarche s'inscrit dans l'Agenda national de transformation 2050, notamment dans son axe consacré au développement du capital humain en qualité et en quantité.

Le SG de l'ONFP a souligné que le contexte d'évolution technologique rapide impose une adaptation continue des compétences des mécaniciens sénégalais.

Il a par ailleurs appelé à un appui accru de l'État pour accompagner la mise en oeuvre du dispositif à l'échelle nationale, à travers les huit pôles territoriaux dans lesquels l'ONFP dispose d'antennes régionales.

La formation professionnelle doit désormais être orientée vers l'insertion et la productivité, afin de renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises, a-t-il préconisé.

"Nous ne formons pas pour former, mais pour insérer et créer de la valeur ajoutée", a-t-il insisté, tout en invitant les opérateurs de formation à s'inspirer du modèle de collaboration mis en place avec Perform.

De son côté, Dame Gaye, directeur général de l'Institut Perform, a salué une initiative "venue à son heure" dans un contexte de prolifération des véhicules électriques au Sénégal.

"Plus de 600 véhicules prennent feu chaque année sur les routes sénégalaises", a-t-il relevé, soulignant la nécessité de former des techniciens qualifiés capables d'assurer une maintenance sûre et efficace.

M. Gaye a également invité les jeunes filles à s'intéresser à ces nouveaux métiers. "La mécanique moderne requiert davantage de rigueur, d'intelligence et d'attention que de force physique", a-t-il estimé.

L'atelier a réuni des professionnels, des formateurs et des apprenants du secteur automobile, ainsi que des représentants du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique et de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale.