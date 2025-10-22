Sénégal: Deux millions de francs CFA offerts aux victimes des inondations et des incendies

21 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Koungheul — Le Conseil départemental de Koungheul, dans la région de Kaffrine (centre), a remis, lundi, un appui d'un montant global de deux millions de francs CFA destiné aux sinistrés des inondations et aux victimes d'incendies, a appris l'APS de sa présidente, Socé Diop Dionne.

Cet appui, composé d'aide alimentaire et financière, est destiné aux populations les plus touchées par ces sinistres, a-t-elle précisé lors de la cérémonie de remise qui s'est tenue en présence des autorités administratives et territoriales, des services techniques déconcentrés et des bénéficiaires.

"C'est un acte de solidarité que nous posons chaque année pour accompagner les indigents du département. Le Conseil départemental restera toujours aux côtés de ses populations, surtout en période de vulnérabilité", a déclaré Mme Dionne.

Par ailleurs, une enveloppe de 200 000 francs CFA, un sac de riz et un bidon d'huile ont été remis à Adjaratou Fanta Cissé, commerçante victime d'un incendie ayant récemment ravagé sa boutique au marché de Koungheul.

Les bénéficiaires ont salué ce geste et remercié la présidente du Conseil départemental de Koungheul pour cet acte de solidarité, jugé "opportun et salutaire".

