Sénégal: 20 moto-tricycles remises aux entrepreneurs des foyers améliorés

Kaffrine — La Chambre des métiers de Kaffrine (centre) a remis, lundi, vingt moto-tricycles à des vendeurs de fourneaux "Diambars" ou foyers améliorés, afin de faciliter leur mobilité, a constaté l'APS.

"Nous venons de procéder aujourd'hui à la remise de 20 moto-tricycles aux entrepreneurs ou vendeurs des fourneaux +Diambars+, afin de faciliter la commercialisation des foyers améliorés et renforcer leur sécurité", a expliqué Ibrahima Diagne, secrétaire général de ladite Chambre.

Il s'entretenait avec des journalistes au terme de la cérémonie de remise de ces engins destinés au développement des circuits de distribution dans le cadre de la commercialisation des foyers améliorés.

La rencontre s'est tenue à la Chambre des métiers, en présence du vice-président de la Chambre consulaire, Pape Serigne Diaw, et des bénéficiaires venus des quatre départements de la région.

M. Diagne a rappelé que la Chambre des métiers de Kaffrine a noué un partenariat avec l'Agence allemande de développement (GIZ EnDev) et le Fonds vert pour le climat.

"Aujourd'hui, nous sommes en train de boucler la seconde phase de ce programme axée sur le renforcement des compétences des forgerons en techniques de fabrication des foyers améliorés et sur l'extension des circuits de distribution. Lors de la première phase, nous avions constaté une faible pénétration dans certaines zones de la région", a-t-il expliqué.

C'est pourquoi, a-t-il souligné, le projet a jugé nécessaire de doter les entrepreneurs (...) de vingt moto-tricycles, afin de faciliter leur mobilité.

Les bénéficiaires ont remercié la Chambre des métiers et ses partenaires pour leur accompagnement dans la commercialisation et la sécurisation de leurs activités.