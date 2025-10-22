Sénégal: Une opération de désencombrement prévue jeudi à Louga

21 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — Des opérations de désencombrement seront lancées jeudi à partir de 19 heures dans la commune de Louga, a appris l'APS mardi de la préfète du département, Maude Manga.

Cette première phase des opérations entre dans le cadre des actions de sécurisation et de réorganisation de l'espace public, précise l'autorité administrative dans un communiqué.

Elle portera notamment sur le retrait des extensions non réglementaires (cantines, etc.), des panneaux publicitaires non conformes et des épaves de véhicules, a ajouté la préfète de Louga.

Les opérations concernent dans un premier temps les axes Rue 11 Novembre - PAMÉCAS - SENELEC et Pharmacie Bakh Yaye - Keur Thierno Bachir Tall, a-t-elle fait savoir.

La préfète invite les personnes concernées, conformément aux sommations reçues, à procéder au démantèlement et à l'enlèvement de leurs installations avant le début effectif des opérations.

Elle a enfin appelé à la compréhension et à la collaboration de tous pour le bon déroulement de ces actions d'intérêt général.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.