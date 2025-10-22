Sénégal: Une opération de désencombrement prévue jeudi à Louga

Louga — Des opérations de désencombrement seront lancées jeudi à partir de 19 heures dans la commune de Louga, a appris l'APS mardi de la préfète du département, Maude Manga.

Cette première phase des opérations entre dans le cadre des actions de sécurisation et de réorganisation de l'espace public, précise l'autorité administrative dans un communiqué.

Elle portera notamment sur le retrait des extensions non réglementaires (cantines, etc.), des panneaux publicitaires non conformes et des épaves de véhicules, a ajouté la préfète de Louga.

Les opérations concernent dans un premier temps les axes Rue 11 Novembre - PAMÉCAS - SENELEC et Pharmacie Bakh Yaye - Keur Thierno Bachir Tall, a-t-elle fait savoir.

La préfète invite les personnes concernées, conformément aux sommations reçues, à procéder au démantèlement et à l'enlèvement de leurs installations avant le début effectif des opérations.

Elle a enfin appelé à la compréhension et à la collaboration de tous pour le bon déroulement de ces actions d'intérêt général.