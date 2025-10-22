Congo-Kinshasa: Le montant de l'aide humanitaire au plus bas depuis 2016

La France annonce l'organisation à Paris, le 30 octobre prochain, d'une Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Un évènement qui doit se dérouler en coordination étroite avec le Togo, médiateur de l'Union africaine sur les Grands Lacs. Son objectif principal est de mobiliser la communauté internationale pour répondre à l'urgence humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région.

Pour cette année 2025, avec la baisse des financements humanitaires américains, de nombreux programmes d'aide ont dû revoir leur copie ou même s'interrompre. Selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) au 15 octobre de cette année, les besoins n'ont été financés qu'à 16%. C'est-à-dire que l'aide humanitaire en RDC s'élève actuellement à 458 millions de dollars, le plus bas montant depuis 10 ans.

Une somme qui n'avait pas été aussi faible depuis 2016. Mais à l'époque, les besoins estimés n'étaient que de 689 millions de dollars américains, contre 2,5 milliards aujourd'hui.

131 millions d'aide européenne

Le premier bailleur en 2025 est désormais l'Union européenne, avec 131 millions de dollars d'aides. Le deuxième bailleur est les États-Unis avec un peu moins de 65 millions de dollars. Un montant divisé par quinze en une seule année, alors que les Américains étaient jusqu'ici le principal contributeur à l'aide humanitaire versée en RDC avec près d'un milliard de dollars par an.

Résultat : les programmes sont tous actuellement sous-financés. Le volet sécurité alimentaire n'a obtenu que 65 millions dollars sur plus d'un milliard nécessaire, 7 millions pour l'éducation contre 66 demandés ou encore 42 millions pour les programmes de santé sur les 200 millions attendus.

Sur le terrain, les conséquences de ce sous-financement sont déjà dramatiques, dans un pays qui compte encore près de six millions de déplacés et où 27 millions de personnes sont en insécurité alimentaire.