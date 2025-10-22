Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 octobre 2025

revue de presse

Le patron de presse sénégalais Madiambal Diagne arrêté en France puis libéré

Visé par une enquête au Sénégal liée à des soupçons d’escroquerie portant sur les deniers publics, Madiambal Diagne est visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice sénégalaise.

Près d’un mois après avoir quitté le Sénégal via la Gambie malgré une interdiction qui lui avait été signifiée oralement, Madiambal Diagne a été interpellé ce mardi 21 octobre dans la matinée alors qu’il se rendait à son domicile du Pecq, dans le département des Yvelines (sud-ouest de Paris).

Arrêté par la police venu exécuter le mandat d’arrêt international dont elle avait été saisie, selon l’un de ses avocats, Maître Vincent Brengarth joint par RFI, Madiambal Diagne a ensuite été déféré devant le parquet général de Versailles. (Source RFI)

Tunisie : Gabès paralysée par une grève générale contre la pollution industrielle

La ville côtière de Gabès, peuplée d’environ 400 000 habitants, est à l’arrêt.

Commerces, écoles et administrations sont restés fermés mardi 21 octobre, en réponse à l’appel de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Les habitants exigent la fermeture du complexe du Groupe chimique tunisien (GCT), installé depuis 1972 en bord de mer. L’usine, qui fabrique des engrais à base de phosphate, est accusée de rejeter dans l’air et dans la mer des substances toxiques responsables d’une grave dégradation environnementale.

Depuis le début du mois de septembre, plus de deux cents cas d’intoxication, notamment chez des enfants, ont été recensés, provoquant une vive inquiétude dans la population. Des médecins locaux alertent depuis des années sur la hausse des maladies respiratoires et des cancers liés à la pollution industrielle. (Source Africanews)

En Côte d’Ivoire, 32 manifestants condamnés à trois ans de prison ferme

Les deux principaux partis d’opposition appellent depuis le début du mois leurs militants à manifester pour dénoncer l’exclusion de leurs dirigeants du scrutin. Des manifestations interdites par les autorités qui évoquent des risques de troubles à l’ordre public.

Le 21 octobre, trente-deux personnes ont été condamnées pour « troubles à l’ordre public » et « attroupement sur la voie publique » à trois ans de prison ferme pour avoir participé à une manifestation interdite plus tôt ce mois-ci, une décision qui intervient dans un climat politique tendu, à quatre jours de la présidentielle en Côte d’Ivoire. (Source Jeune Afrique)

L'Afrique doit produire 45 % de ses produits agroalimentaires d'ici 2030 - Commissaire de l'UA

Les défis liés à la sécurité alimentaire en Afrique nécessitent des mesures urgentes et ciblées, a déclaré Moses Vilakati, commissaire de l'Union africaine chargé de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable.

La 6e session ordinaire du Comité technique spécialisé sur l'agriculture, le développement rural, l'eau et l'environnement (ARDWE) se tient actuellement à Addis-Abeba.

Dans son discours d'ouverture, M. Vilakati a souligné l'urgence de prendre des mesures ciblées pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire en Afrique. (Source Ethiopian News Agency)

Madagascar: Primature - Interdiction de sortie du territoire pour tous les hauts responsables

Sans attendre la passation de service avec son prédécesseur, le nouveau locataire de Mahazoarivo a pris les devants en ordonnant au lendemain de sa nomination, une sorte de mesure conservatoire aux fins de préserver les biens de l'État et de prévenir toute tentative de fuite à l'étranger.

« Jusqu'à l'effectivité de la passation de service et des audits de gestion diligentés auprès des ministères dans les trois mois au plus tard, aucun haut responsable ne pourra sortir du territoire national sauf autorisation dûment établie par la Primature ». C'est en substance la teneur de l'instruction du Premier ministre Herintsalama Andriamasy Rajaonarivelo en date du 21 octobre 2025. (Source MidiMadagasikara)

Délimitation des frontières maritimes - Les États africains en concertation à Lomé

À l'initiative de la Commission de l'Union africaine, une concertation régionale sur la délimitation des frontières maritimes et la gestion des espaces maritimes s'est ouverte mardi à Lomé.

Pendant quatre jours, experts techniques et juridiques, représentants des structures nationales de gestion maritime et partenaires internationaux vont unir leurs efforts pour poser les bases d'un guide continental de référence.

Les participants vont élaborer un document technique à destination des États membres, afin de les accompagner dans la compréhension, la négociation et la mise en oeuvre d'accords maritimes conformes au droit international. (Source togonews)

Au Burundi, les écoles manquent d'enseignants

Le secteur de l'éducation au Burundi est miné par l'insuffisance de professeurs et un manque important de matériel pour enseigner.

Au Burundi, l'Éducation nationale manque de professeurs de qualité, mais aussi de matériel pédagogique pour les aider dans leur tâche. Les nouvelles recrues, qui ont souvent dû attendre des années avant d'avoir la chance d'obtenir une place, s'efforcent de faire de leur mieux avec les faibles moyens dont ils disposent.

Yvette Uwimana vient tout juste de rejoindre l'Éducation nationale. Nous l'avons rencontrée à la suite de sa première rentrée scolaire à Bujumbura. (Source Deutsche Welle)

Procès au Gabon : Sylvia et Noureddin Bongo ne se rendront pas à Libreville le 10 novembre

L’ancienne Première dame du Gabon, Sylvia Bongo, et son fils Noureddin, poursuivis pour détournement de fonds publics, ne se rendront pas à Libreville pour leur procès prévu le 10 novembre, a annoncé leur avocat, Pierre-Olivier Sur. En liberté provisoire à Londres, ils dénoncent un “procès spectacle” organisé, selon eux, par leurs “tortionnaires”. Détenus durant vingt mois après le coup d’État d’août 2023, ils affirment avoir été torturés et ont déposé une plainte en France en mai 2024.

L'ancienne Première dame et le fils du président déchu Ali Bongo ne retourneront pas au Gabon pour être jugés le lundi 10 novembre, a affirmé ce mercredi 22 octobre dans un communiqué leur avocat Pierre-Olivier Sur.

"On ne peut pas attendre de Sylvia et Noureddin qu'ils retournent sous la garde de leurs tortionnaires à Libreville pour cet événement", a déclaré l'avocat français de la famille actuellement en liberté provisoire à Londres. (Source Africa Radio)

Afrique du Sud : Le parti l’Alliance démocratique prône la fin des lois raciales

L’Alliance démocratique (DA) sud-africaine a proposé un projet de loi visant à abroger les lois raciales visant à favoriser les citoyens noirs dans l’emploi et les marchés publics. Le parti affirme que cette réforme remplacera ces mesures par un modèle basé sur la pauvreté qui autonomise tous les Sud-Africains défavorisés, quelle que soit leur origine ethnique. Bien que cette proposition ait peu de chances d’être adoptée par un Parlement dominé par le Congrès national africain (ANC) au pouvoir, elle a suscité un débat intense sur l’avenir du programme de transformation de l’Afrique du Sud.

Selon les observateurs, la proposition de L’Alliance démocratique (DA), bien que peu susceptible d’être adoptée, marque un tournant dans le discours politique sud-africain. Selon des sources officielles, le débat fait également écho à des moments passés où des critiques internationales, dont le président américain Donald Trump, accusaient l’Afrique du Sud de « discrimination à rebours » concernant ses politiques d’autonomisation. (Source Africa 24)

Mali : La réadaptation physique, un levier pour l’inclusion des personnes handicapées

Le 21 octobre 2025, le Mali a accueilli un symposium national dédié à la réadaptation physique. Organisé à Bamako par le ministère de la Santé et du Développement social, en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et plusieurs ONG, cet événement a rassemblé des acteurs institutionnels et humanitaires engagés en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte régional où l’autonomie des personnes handicapées devient une priorité croissante des politiques publiques. Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 15 % de la population mondiale vit avec un handicap — soit environ deux millions de personnes au Mali. Les causes les plus fréquentes : séquelles de poliomyélite, accidents de la route et blessures liées aux conflits armés. (Source Apanews)









