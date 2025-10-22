Sénégal: Pour une modernisation urgente et efficace du système de formation des enseignants

Monsieur le Ministre de l'Education nationale

Monsieur le Secrétaire général,

Il est grand temps de porter un regard lucide sur les pratiques de la Direction de l'enseignement élémentaire (DEE). Depuis des années, celle-ci persiste dans un modèle de formation obsolète, fondé sur des séminaires en présentiel qui absorbent des centaines de millions de francs, alors que des solutions modernes, efficaces et bien moins onéreuses existent.

Alors que le Sénégal s'engage résolument dans sa transition numérique, l'école, qui devrait en être le fer de lance, reste prisonnière de méthodes d'un autre temps.

Pourquoi continuer à regrouper physiquement des centaines d'enseignants pendant plusieurs jours pour des séminaires coûteux et peu efficaces, lorsque des formations en ligne pourraient être déployées ? Pourquoi engager des dépenses aussi lourdes - impression de documents, location de salles, paiement de perdiems, restauration - alors qu'un dispositif numérique permettrait de former un plus grand nombre d'enseignants, avec une meilleure efficacité et à un coût bien moindre ?

L'enjeu dépasse largement la simple question de la formation. Il s'agit d'un problème de stratégie, de responsabilité et, surtout, d'adhésion à la VISION portée par le président de la République.

Refuser d'évoluer, entraver délibérément l'innovation, c'est, même techniquement, faire obstacle à l'action du chef de l'État et de son gouvernement. In fine, c'est le président qui en subit les conséquences politiques.

Le numérique à l'école est une nécessité, et cela doit commencer par le sommet de l'administration ministérielle. Nous ne pouvons plus justifier des dépenses aussi considérables pour des formations, des séminaires ou des missions qui pourraient se tenir à distance, dans un format moderne, transparent et traçable.

À ce gaspillage s'ajoute une autre dérive inquiétante : les missions de suivi et de supervision de ces formations, dont le coût dépasse parfois celui de l'activité elle-même. Cette pratique est inefficace et injustifiable dans le contexte actuel. Il faut avoir le courage d'y mettre un terme et d'adapter notre gestion aux réalités d'aujourd'hui. Ces ressources doivent être réorientées vers ce qui renforce concrètement l'école, et non vers des charges administratives superflues.

Une autre question fondamentale se pose : pourquoi la Direction de la communication et de la formation (DFC) n'est-elle pas au cœur du processus de formation des directions ? Il est illogique de confier ce rôle à la DEE, alors que la DFC dispose des compétences et de la mission dédiée à cet effet. Ce choix de gouvernance est un frein évident ; il révèle une gestion en silo, sans stratégie d'ensemble ni coordination avec les autres directions placées sous l'autorité du secrétaire général.

Plus grave encore, dans ce système défaillant, les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation et de la formation sont relégués à un rôle secondaire, alors qu'ils devraient être au cœur du pilotage du système éducatif. Ce sont ces cadres qui sont en prise directe avec les enseignants, les élèves et les réalités du terrain. Ce sont eux qui comprennent les besoins, identifient les urgences et sont les mieux placés pour traduire les politiques éducatives en actions concrètes. Les marginaliser, c'est affaiblir toute la chaîne de mise en œuvre des politiques publiques en matière d'éducation.

Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire général, votre responsabilité est pleinement engagée. Il vous appartient de reprendre fermement les rênes et de rétablir l'ordre.

Le ministère de l'Éducation nationale ne peut plus se permettre d'être un gouffre financier pour des séminaires et des formations sans impact mesurable sur les résultats des élèves. Les partenaires techniques et financiers n'injectent pas des fonds - qu'il s'agisse de prêts ou de dons - pour les voir engloutis dans des hôtels et des perdiems. Ces ressources publiques doivent servir à changer la réalité des écoles.

Nous avons aujourd'hui tous les atouts pour opérer une mutation nécessaire : une vision présidentielle claire, des outils numériques accessibles, des partenariats solides - à l'image de celui avec l'Université virtuelle du Sénégal - et une urgence de modernisation incontestable.

Alors, pourquoi persister dans des pratiques archaïques ? Pourquoi maintenir un système qui n'a produit aucune amélioration notable des performances scolaires depuis des années ? Pourquoi refuser le changement alors que les solutions sont à portée de main ?

Il est temps de rompre avec ce gaspillage organisé, d'évaluer l'impact réel de chaque dépense et de réorienter les ressources vers l'essentiel : les élèves, les enseignants et les écoles.

La Direction de l'enseignement élémentaire, dans son fonctionnement actuel, n'est plus en phase avec les défis contemporains. Elle doit impérativement changer de méthodes. Et si elle en est incapable, alors il faut envisager de confier cette mission à d'autres mains.

Le numérique doit être une priorité concrète, et non un simple slogan. La modernisation de l'école doit être portée par des équipes convaincues et compétentes. Les inspecteurs doivent retrouver leur rôle stratégique dans le pilotage du système éducatif. Maximiser le temps d'apprentissage et l'efficacité pédagogique doit être au cœur de chaque action, et non le gaspillage des deniers publics.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma considération distinguée.