Sénégal: Les populations dénoncent l'injustice dans le recrutement à la mine de BOTO

Une marche de protestation a été organisée à Madina Baffé par les jeunes et notables de la localité pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une gestion opaque et discriminatoire des opportunités d'emploi au sein de la société minière Managem.

Les manifestants conduits par Souleymane Samoura, Fodé Alpha Tandian et Taha Camara, ont voulu, à travers cette mobilisation pacifique attirer l'attention des autorités locales et nationales sur le mécontentement croissant des populations riveraines.

Un sentiment de marginalisation grandissant

Les jeunes de Madina Baffé et des villages environnants affirment se sentir exclus des recrutements et privés des retombées économiques générées par l'exploitation minière.

Selon eux, la politique d'embauche actuelle favorise des travailleurs venus d'ailleurs, au détriment des habitants directement impactés par les activités de la mine.« Nous réclamons simplement justice et équité », ont scandé les protestataires, déterminés à faire entendre leur voix dans un climat de tension sociale latente.

Un appel fort au respect du contenu local

Au-delà de la question de l'emploi, les manifestants interpellent le groupe Managem sur la mise en oeuvre effective du contenu local, une exigence pourtant inscrite dans la législation minière sénégalaise.

Ils reprochent à la société de recourir à des prestataires extérieurs, écartant ainsi les entreprises locales et freinant le développement économique de la région.

Pour les habitants, le respect du contenu local n'est pas seulement un impératif légal, mais aussi un levier de développement communautaire, garantissant des emplois durables et une redistribution équitable des bénéfices issus de l'exploitation minière.

Responsabilité sociale

Les populations de Madina Baffé exhortent, enfin, les autorités administratives et les responsables de Managem à ouvrir un dialogue franc et inclusif, afin de trouver des solutions justes et durables aux frustrations exprimées.

Elles rappellent que la paix sociale dans les zones minières dépend étroitement du respect des engagements sociaux pris envers les communautés locales.