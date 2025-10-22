Sénégal: Santé oculaire - 204 patients de la cataracte opérés gratuitement par Direct Aid à Keur Massar

Le district sanitaire de Keur Massar a abrité, du 17 au 20 octobre 2025, un quatrième camp gratuit de chirurgie de la cataracte en faveur des populations vulnérables. Ainsi, 204 malades de la cataracte ont subi avec succès une opération chirurgicale, gratuitement à travers ce programme entièrement financé par Direct Aid Society avec l'appui technique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

L'Ong humanitaire koweitienne Direct Aid Society a organisé, au Centre de santé de Keur Massar, son quatrième camp gratuit de chirurgie de la cataracte de l'année 2025 à l'intention des personnes défavorisées de la banlieue dakaroise. Cette campagne, initiée en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le programme national de la promotion de la santé oculaire au Sénégal dirigé par Dr Moctar Dieng Badiane et qui vient à point nommé, a pris en charge gracieusement 204 malades, selon El Hadj Sall, responsable du programme santé de l'Ong Direct Aid.

"Il s'agit de notre quatrième camp gratuit de chirurgie de la cataracte de l'année 2025, à l'intention des personnes de la banlieue qui n'ont pas les moyens de se faire opérées de cette pathologie qui fait des ravages chaque année au Sénégal. Parce c'est une maladie qui constitue la première cause de la cécité et les frais médicaux sont élevés. C'est ainsi que nous avons pu, en trois jours, prendre en charge et entièrement à nos frais, aussi bien pour l'opération chirurgicale que pour les médicaments, 204 malades au total.

Et les opérations se sont déroulées avec succès. Nous rendons grâce à Dieu", a-t-il expliqué avant de remercier Dr Moctar Dieng Badiane et ses équipes. Il a également adressé ses remerciements à l'édile de la ville de Keur Massar pour sa présence le dernier jour du camp.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Il nous revient de remercier notre principal partenaire, le chirurgien ophtalmologiste, Dr Moctar Dieng Badiane, coordonnateur national du programme de la promotion de la santé oculaire du ministère de la Santé et ses collaborateurs du centre de santé de Keur Massar. Nos remerciements vont également à l'endroit du député maire de la commune de Keur Massar, Madame Marie Angélique Diouf, qui a répondu à notre invitation le dernier jour du camp. Et nous sommes très satisfaits du déroulement de ce camp", a-t-il martelé.