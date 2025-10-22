Sénégal: La SONACOS fête ses 50 ans au service de la souveraineté alimentaire

La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) célèbre en 2025 son cinquantième anniversaire.

Créée en 1975, l'entreprise marque un demi-siècle d'engagement au cœur du développement agricole et industriel du pays, sous le thème : « SONACOS, 50 ans d'industrie résiliente pour une souveraineté alimentaire ».

Depuis cinq décennies, la SONACOS s'impose comme un acteur stratégique de la filière arachidière et de la transformation agroalimentaire nationale. À travers ses usines réparties sur l'ensemble du territoire, elle a contribué à la valorisation des graines oléagineuses, au soutien des producteurs ruraux et à la consolidation de la sécurité alimentaire du Sénégal.

Un cinquantenaire tourné vers l'avenir

Ce jubilé d'or est l'occasion pour la SONACOS de mettre en lumière ses grandes réalisations, de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont façonné son histoire, et de réaffirmer son ambition d'innovation et de performance industrielle.

La direction générale de l'entreprise place cette commémoration sous le signe de la résilience, de la fierté nationale et de l'engagement collectif pour l'avenir de la filière.

Un programme national pour honorer les bâtisseurs

Les festivités du cinquantenaire se dérouleront dans plusieurs régions où la SONACOS est implantée : Louga (25 octobre), Diourbel (8 novembre), Kaolack (22 novembre), Ziguinchor (6 décembre) et Dakar (13 décembre), où se tiendra la grande célébration de clôture.

Chaque étape sera marquée par des hommages aux travailleurs, des expositions sur le patrimoine industriel et des échanges avec les communautés locales autour des perspectives de développement de l'entreprise.

À travers cette célébration nationale, la SONACOS réaffirme sa place centrale dans la construction d'une économie sénégalaise autosuffisante et durable.