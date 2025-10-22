Sénégal: Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d'Etat auprès du premier ministre - La voix forte du gouvernement

Elle a fait son entrée dans le Gouvernement lors du réaménagement ministériel effectué en septembre 2025. Mais elle essaie, depuis, d'imprimer une touche novatrice. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et porte-parole du Gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye est en train de ratisser large pour renforcer la communication gouvernementale, mais également contribuer à la promotion d'une presse forte et indépendante.

Quand on dénonce la faible présence des femmes au sein de l'attelage gouvernemental, Marie Rose Khady Fatou Faye montre l'efficience d'une représentation féminine de qualité au sein des instances nominatives. Elle assure la voix centrale du Gouvernement.

Elle joue, en effet, un rôle essentiel au sein de l'équipe ministérielle. Les communiqués du Conseil des ministres, qui se tient chaque mercredi, portent sa signature. Depuis sa nomination en septembre 2025 comme Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et porte-parole du Gouvernement, elle a pris l'option de multiplier les contacts avec les acteurs de la presse sénégalaise. Elle montre la voie permettant d'engager un dialogue franc et sincère avec les patrons de presse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Marie Rose Faye a exprimé sa volonté de renforcer la communication gouvernementale, mais aussi de soutenir une presse responsable et indépendante. Elle ne met pas de gants. Elle use d'un langage direct. Son discours est dépouillé d'artifice. Elle parle sans détour. Elle est revenue, dans ses sorties, sur l'importance de la mise en place d'un cadre pérenne de dialogue entre le Gouvernement et les professionnels des médias. Cependant, elle considère qu'un dialogue franc va servir de levier pour impulser les changements attendus.

L'ancienne directrice générale de l'Agence pour le développement et l'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) confirme aussi l'importance d'une presse responsable et économiquement viable, lors d'une rencontre avec les patrons de presse, la semaine dernière. Ses propos ont fâché des esprits quand elle a demandé aux patrons de presse de ne pas compter sur l'État pour « leur donner de l'argent gratuitement ». Néanmoins, elle a reconnu le rôle vital joué par la presse sénégalaise. « Un pays sans presse ne peut progresser », a-t-elle souligné.

Un parcours révélateur La porte-parole et voix de l'Exécutif montre aussi l'engagement des autorités étatiques à miser sur la proximité dans la communication politique en vue de répondre aux multiples attentes des citoyens. « La transparence du Gouvernement n'est pas une faiblesse, mais une force », selon Mme Faye. La porte-parole du Gouvernement n'est pas une inconnue du bataillon. Elle a occupé, auparavant, le poste de directrice générale de l'Adepme. On lui prête une trajectoire professionnelle exemplaire, riche et construite notamment entre Paris et Dakar.

Diplômée en Management des ressources humaines de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'Isfogep - Essec, elle dispose d'une expérience dans le recrutement et le conseil, notamment dans les Ressources humaines. Marie Rose Faye a été directrice du Pôle Recrutement médical et Executive Search, à France imageries territoires et médical Rh. C'est en 2023 qu'elle a rejoint Beta One comme directrice du département « People » où elle a supervisé le recrutement, l'intérim, l'accompagnement Rh et le coaching. De ce parcours, il est retenu un leadership « moderne, inclusif et bienveillant, un leadership centré sur le développement des talents ».

La dame originaire du département de Fatick a eu à dupliquer cette approche lorsqu'elle s'est retrouvée à la tête de l'Adepme où elle a imprimé une stratégie centrée sur l'innovation, l'humain et l'efficacité opérationnelle avec un accent sur la digitalisation des services et le renforcement des synergies avec les partenaires.