Sénégal: Mémoires d'avenir (le billet de Salla Guèye)

Entre Thiaroye, Kigali et Kitui, le Président Bassirou Diomaye Faye déroule une diplomatie du souvenir, cousue de dignité et brodée de mémoire.

On honore les héros africains au Kenya. On s'incline devant le Mémorial de Kigali, lieu de commémoration dédié aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. À Dakar, on ouvre enfin les tiroirs verrouillés de l'Histoire.

Et dans ce sillage, une idée émerge. Faire de la mémoire un projet commun, pas un musée figé. Car, célébrer nos héros, ce n'est pas feuilleter un album photo en noir et blanc, c'est transmettre un flambeau. C'est préserver notre histoire et affermir notre avenir.

Avec l'éducation en boussole, la recherche en levier et l'unité africaine en ligne de mire. Dans un continent trop souvent sommé d'oublier pour « avancer », Bassirou Diomaye Faye propose autre chose : avancer avec responsabilité. Avec nos douleurs, nos fiertés, nos cicatrices.