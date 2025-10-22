Sénégal: Mémoires d'avenir (le billet de Salla Guèye)

21 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Entre Thiaroye, Kigali et Kitui, le Président Bassirou Diomaye Faye déroule une diplomatie du souvenir, cousue de dignité et brodée de mémoire.

On honore les héros africains au Kenya. On s'incline devant le Mémorial de Kigali, lieu de commémoration dédié aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. À Dakar, on ouvre enfin les tiroirs verrouillés de l'Histoire.

Et dans ce sillage, une idée émerge. Faire de la mémoire un projet commun, pas un musée figé. Car, célébrer nos héros, ce n'est pas feuilleter un album photo en noir et blanc, c'est transmettre un flambeau. C'est préserver notre histoire et affermir notre avenir.

Avec l'éducation en boussole, la recherche en levier et l'unité africaine en ligne de mire. Dans un continent trop souvent sommé d'oublier pour « avancer », Bassirou Diomaye Faye propose autre chose : avancer avec responsabilité. Avec nos douleurs, nos fiertés, nos cicatrices.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.