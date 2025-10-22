Afrique: J-60 avant la CAN - Lancement de la plateforme nationale « Allez les Lions »

À soixante jours du coup d'envoi de la CAN 2025 au Maroc, le regroupement des supporters des Lions du Sénégal -- composé du 12e Gaïndé, d'Allez Casa et de Lébougui -- lance officiellement la plateforme nationale de mobilisation « Allez les Lions ».

L'événement se tiendra jeudi 23 octobre 2025 à 16h, au stade Léopold Sédar Senghor, dans une ambiance de ferveur populaire et d'unité nationale. Placée sous le haut patronage du président Bassirou Diomaye Faye et le parrainage du Premier ministre Ousmane Sonko, la cérémonie sera présidée par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, en présence du président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall.

Plusieurs personnalités du monde sportif, institutionnel et médiatique sont attendues, aux côtés de la population sénégalaise.

La plateforme « Allez les Lions » vise à fédérer toutes les forces vives du pays autour de l'équipe nationale, à renforcer la mobilisation patriotique et à impliquer la diaspora dans la préparation des Lions pour la CAN.

Symbole d'unité et de détermination, cette initiative marque le début d'une nouvelle dynamique populaire. Rendez-vous est donné le 23 octobre au stade Léopold Sédar Senghor pour écrire, ensemble, une nouvelle page de gloire du football sénégalais.