Sénégal: TDS - Le Digital rencontre la TNT pour un accès souverain de nos contenus

La Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS) entend s'associer au journal Le Soleil pour réussir plusieurs chantiers majeurs. L'opérateur national de diffusion prépare une modernisation d'ampleur afin de garantir un accès équitable et souverain aux contenus audiovisuels sénégalais.

« Le Soleil, à travers sa rédaction web, propose une offre digitale incluant vidéos et directs, donc forcément de la diffusion, pour mieux informer les Sénégalais. Il existe donc des convergences naturelles entre nos deux entités », a souligné, mardi, Lamine Niang, Directeur général de la SSPP Le Soleil, en recevant Dr Aminata Sarr, Directrice générale de la TDS.

« Notre mission est simple : rendre les chaînes accessibles à tous les Sénégalais, où qu'ils vivent », a rappelé Dr Sarr. Accompagnée d'une forte délégation, elle est revenue sur la dimension publique de la structure qu'elle dirige, mais aussi sur le Forum africain de la télédiffusion, initié par TDS, qui se tiendra du 25 au 26 novembre 2025 à Dakar.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Placée sous le thème « La TNT, vecteur de développement, de souveraineté et d'intégration économique et sociale en Afrique », cette rencontre se veut « un espace panafricain de dialogue, d'échange et d'innovation », a précisé Mme Sarr. Le Forum sera également l'occasion de célébrer le dixième anniversaire du passage du Sénégal à la Télévision numérique terrestre (TNT), une étape clé dans la modernisation du paysage audiovisuel national.

Au Sénégal, les chaînes de télévision produisent leurs programmes, mais la diffusion nationale repose sur un acteur unique, TDS, chargé de collecter, transporter et diffuser les contenus audiovisuels des éditeurs sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, plus de 40 chaînes sont diffusées sur la TNT dans les 14 régions. Là où l'antenne terrestre ne suffit pas, la TNT SAT prend le relais via parabole, assurant un service équivalent dans les zones enclavées.

L'objectif : garantir l'équité territoriale

Le must-carry, inscrit dans le Code de la presse, impose aux opérateurs de diffuser gratuitement les chaînes nationales. « Un Sénégalais ne devrait pas payer pour accéder à ces chaînes », a insisté Lamine Sonko, DSI de TDS, lors de la présentation des différentes missions de l'entité.

Le Soleil et la TDS envisagent un partenariat pour amorcer une transition vers une diffusion plus moderne, plus accessible et mieux maîtrisée au Sénégal.