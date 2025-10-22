Congo-Kinshasa: Aimé Boji réintègre l'Assemblée nationale

21 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au lendemain de sa démission du ministère de l'Industrie, Aimé Boji Sangara a réintégré, mardi 21 octobre, l'Assemblée nationale.

Les députés nationaux ont pris acte de son retour au cours d'une plénière consacrée notamment à la validation des pouvoirs et à la réintégration des anciens membres du gouvernement.

Selon plusieurs sources au sein de l'Assemblée nationale et de l'Union sacrée, Aimé Boji, élu de Walungu dans le Sud-Kivu, a quitté le gouvernement pour briguer le poste de président de la chambre basse du Parlement, en vue de succéder à Vital Kamerhe.

Un autre député national ayant retrouvé son siège le même jour est Jean-Pierre Kezamudro Musisiri, ancien vice-ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement Suminwa 1.

