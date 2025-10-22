Congo-Kinshasa: À Pangi, des cultivatrices peinent à écouler leurs produits

21 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les femmes cultivatrices du territoire de Pangi (Maniema) affirment rencontrer de sérieuses difficultés pour écouler leurs produits champêtres, faute de marchés accessibles.

Elles ont également exprimé, lundi 20 octobre, leur détresse face au manque de soins médicaux, aux conditions précaires d'accouchement parfois à même le sol et à l'absence de protection pour leurs enfants.

Ces paysannes ont aussi signalé des difficultés d'accès à l'eau potable :

« Nous buvons de l'eau sale, ce qui cause des décès dans nos familles. Nous avons besoin de l'intervention des autorités. Nous n'avons pas de marchés, alors que nous sommes des cultivatrices. Qui peut nous aider ? Même les médicaments nous manquent. Félix Tshisekedi, là où tu es, pense aussi à la femme de Pangi ».

Elles ont exprimé le besoin urgent de moulins et de décortiqueuses de riz pour améliorer la transformation de leurs récoltes.

Enfin, ces femmes ont appelé les autorités provinciales, nationales ainsi que leurs partenaires à leur venir en aide face aux multiples défis qu'elles affrontent au quotidien.

