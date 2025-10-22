Congo-Brazzaville: Agriculture périurbaine - Inauguration du site maraîcher de Kélé kélé

La ville de Brazzaville sera mieux approvisionnée en légumes frais grâce aux maraîchers installés à Kélé kélé, un site situé à environ 20 km de la capitale, à Nganga Lingolo, dans le district de Goma Tsé-Tsé. Les activités de maraîchage ont été officiellement lancées, le 21 octobre, par le ministre de l'Agriculture, Paul Valentin Ngobo, en présence de l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi.

Le site maraîcher agro écologique de Kélé kélé, d'une superficie de 7 hectares, a été aménagé par l'État avec le soutien de l'Agence française de développement(AFD), dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'appui à la relance du secteur agricole (Parsa). La réinstallation à Nganga Lingolo des ex-maraîchers des groupements de Corniche Case de Gaulle, de Limense et de Kintouari Ngolo vise à booster la production légumineuse pour pouvoir approvisionner la capitale, et aussi augmenter les revenus de ces petits producteurs. De quoi satisfaire le sous-préfet de Goma Tsé-Tsé, Philippe Dzalankazi, qui y voit une initiative génératrice de revenus et d'emploi au profit de sa localité.

Le site est divisé en quatre blocs et chacun des maraîchers possède un périmètre d'exploitation de 340 m². Les 81 femmes et 45 hommes ont déjà démarré la production des tomates, courgettes, aubergines, épinards, salades, carottes, céleris, oignons, ails, haricots, ciboules, poivrons, poireaux, choux, gombos... « Depuis six mois, nous avons commencé de façon effective nos activités avec un appui financier de l'AFD grâce à un fonds revolving et un accompagnement technique sur les pratiques agro écologiques par le groupement des maraîchers formateurs. Nous pouvons ainsi dire, comparativement aux conditions de travail d'avant, celles-ci sont meilleures », s'est réjoui le président du groupement des maraîchers, Saturnin Samba.

Le site maraîcher a bénéficié des travaux d'aménagement afin de faciliter l'accès, avec la construction de la piste agricole, l'irrigation avec un puits de captage pour l'accès à l'eau. En plus de l'installation des châteaux d'eau, motopompes et murs en béton pour lutter contre l'érosion, les maraîchers ont bénéficié de la formation sur l'utilisation de bio-pesticides. Compte tenu du relief accidentel du site, les maraîchers ont sollicité des donateurs d'autres appuis pour la prise en charge des érosions et le renforcement du système d'irrigation.

Selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, ce périmètre maraîcher est le fruit d'une volonté politique, soutenue par une coopération bilatérale entre le Congo et la France. « Le périmètre maraîcher de Kélé kélé que nous inaugurons aujourd'hui est une illustration de cette dynamique. Son financement s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement(CDD), un dispositif qui permet de transformer la dette en un capital d'investissement pérenne orienté vers l'un des secteurs clés de l'économie congolaise. Le CDD traduit un engagement réciproque entre le Congo et la France », a-t-il déclaré.

Le modèle de l'agriculture bio fait partie des solutions du développement durable que la France entend promouvoir au Congo, à travers l'AFD. L'ambassadrice Claire Bodonyi a salué la persévérance dont ont fait preuve les maraîchers de Kélé kélé, ajoutant que l'implication de l'AFD et des chercheurs français du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement témoigne de l'engagement de la France au Congo. « Cet accompagnement de la filière me semble être l'une des réussites de la composante maraîchage périurbain du Parsa », a estimé Claire Bodonyi.