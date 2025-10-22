Congo-Brazzaville: Des kits scolaires offerts aux élèves du complexe de la Liberté

A trois jours de son inauguration par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, le complexe de la Liberté, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï, a reçu, le 21 octobre de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) qui l'a construit, des kits scolaires pour des centaines d'élèves inscrits, afin de leur permettre de démarrer les cours dès le premier jour de la rentrée des classes.

Le nombre exact d'élèves bénéficiaires des kits scolaire n'a pas été communiqué. Mais ils étaient estimés en centaines à avoir pris d'assaut l'enceinte de ce joyau établissement pour récupérer leurs fournitures scolaires de la part de la SNPC. Chacun d'eux a bénéficié d'un kit complet, composé d'un cartable et de toutes les autres fournitures scolaires essentielles.

Selon la page "Journal Event", compte tenu de l'affluence des élèves, l'opération de distribution de ces kits se poursuivra méthodiquement sur trois jours, afin de servir tous les élèves inscrits.

En faisant ce don, comme elle le fait partout ailleurs, l'objectif de la Fondation SNPC est surtout de soulager, tant soit peu, les parents d'élèves démunis dans les dépenses scolaires.

Reconstruit, modernisé et porté aux nouveaux standards en la matière, le complexe scolaire de la Liberté fait partie des grands établissements publics d'enseignement général de Talangaï. Limité jusque-là aux cycles préscolaire, primaire et collège, il va dorénavant abriter un lycée d'enseignement général.

L'infrastructure qui est saluée par tout le monde sera mise en service le 24 octobre par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.