Congo-Brazzaville: Jeu de scrabble - Le Congolais Paul Emmanuel Ngouama promu dans deux instances internationales de la discipline

La Fédération internationale de scrabble francophone (FISF) a récemment officialisé la nomination de Paul Emmanuel Ngouama comme délégué fédéral de la Commission internationale des jeunes et délégué fédéral de la Commission promotion. Une double nomination qui honore le Congo au sein de cette fédération internationale.

La double promotion couronne le parcours d'un homme dont l'engagement, la créativité et la volonté sont restés constants et inébranlables pour faire rayonner le scrabble francophone auprès de la nouvelle génération. C'est aussi une marque reconnaissance à l'endroit de la Fédération congolaise de scrabble dont les efforts à faire rayonner la discipline dans le monde sont salués par tous.

Actif depuis plusieurs années dans le développement du scrabble en Afrique, Paul Emmanuel Ngouama s'est distingué par sa capacité à fédérer, à innover et à concevoir des initiatives adaptées aux réalités locales. Il a notamment occupé la fonction de vice-président du comité d'organisation des 9es Championnats d'Afrique de scrabble (Champas) à Pointe-Noire, en avril dernier. Un événement continental majeur qui a contribué à renforcer la visibilité du scrabble au Congo et sur l'échiquier continental.

Son implication dans la formation, l'organisation des événements et la valorisation des jeunes talents constitue aujourd'hui un modèle de dynamisme au sein de la communauté scrabblesque. « Mon objectif est de promouvoir la lecture en donnant à la jeunesse le goût des mots à travers le scrabble », a t-il déclaré après sa promotion.

Dans ses nouvelles fonctions, a-t-il ajouté, son action contribuera de manière active à la mise en oeuvre des stratégies internationales de la FISF pour la promotion de ce sport et la mobilisation de la jeunesse francophone, tout en renforçant les liens entre les fédérations nationales et les acteurs éducatifs. C'est une nomination porteuse d'avenir, à l'image d'une génération qui entend conjuguer passion et excellence.

Paul Emmanuel Ngouama joue au scrabble depuis 2002, mais a fait véritablement son entrée à la fédération en 2017 en prenant une part active à l'atelier vacances pour enfants d'initiation au scrabble. En septembre 2021, il est promu à la communication et à l'organisation au sein de la Fédération congolaise de scrabble. En novembre 2022, il est dans l'équipe d'organisation du 5e championnat national. Un an plus tard, il participe aux 7es Champas à Dakhla, au Maroc, en tant que membre du bureau.

En août 2023, il est nommé au poste de secrétaire général de la Fédération congolaise de scrabble à l'issue de l'assemblée générale de cette instance. En mai 2025, il est doublement nommé en tant que délégué fédéral à l'issue des championnats d'Afrique.