Gabon: La Cartographie Nationale de la Planification et du Développement, un système de géolocalisation des projets...

La cérémonie officielle de présentation de la Cartographie Nationale des Projets de Développement a eu lieu ce lundi 20 octobre 2025 à Libreville, capitale gabonaise. Louise Pierrette Mvono, ministre en charge de la Planification et de la Prospective, a dans son allocution, expliqué que cette cartographie traduit la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui oeuvre à bâtir une administration publique plus performante, plus transparente et résolument orientée vers les résultats.

C'est avec satisfaction que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie dédiée à la présentation officielle de la Cartographie Nationale de la Planification et du Développement.

Cet outil marque une avancée significative dans la manière dont notre pays conçoit, coordonne et suit ses actions de développement. Il s'agit de la première phase d'un large programme de modernisation d'outils de planification, programmation et suivi des politiques de développement du Gabon.

En effet, dans un contexte marqué par une augmentation significative du budget d'investissement et le lancement de nombreux chantiers à travers le pays au cours des 2 dernières années, il était essentiel pour le pays de se doter d'un outil moderne, fiable et accessible pour assurer un suivi rigoureux des projets de développement.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit la Cartographie Nationale de la Planification et du Développement, un système de géolocalisation des projets qui permet de visualiser, en temps réel, l'état d'avancement des initiatives sur l'ensemble du territoire national.

Aussi, au-delà des fonctionnalités techniques qui vous seront présentés au cours de la prochaine session, cette cartographie constitue un véritable levier de gouvernance territoriale, en dotant chaque province d'un référentiel commun pour mieux planifier, prioriser et évaluer les actions de développement.

Elle traduit la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, qui oeuvre à bâtir une administration publique plus performante, plus transparente et résolument orientée vers les résultats. Cette orientation repose sur une gouvernance claire, cohérente et profondément ancrée dans les réalités du terrain.

À travers cette démarche, le Gouvernement veut s'assurer que chaque franc investi profite concrètement aux populations et que les efforts de développement soient visibles et mesurables sur le terrain.

Je tiens a préciser que La cartographie qui vous est présentée aujourd'hui n'est pas exhaustive. Elle repose sur les données collectées lors des enquêtes de terrain menées en mai- juin dernier. Depuis, plusieurs projets ont été finalisés, d'autres ont progressé, ce qui introduit une évolution naturelle dans le temps.

L'essentiel ici est de mettre en lumière l'existence d'une plateforme accessible, conçue pour le suivi en temps réel de la mise en oeuvre des investissements publics. À ce stade, elle ne presente que les projets d'investissement publique, mais elle incluera les investissements prives dans un avenir proche, afin de renforcer la transparence et l'implication citoyenne.

Derrière chaque donnée, derrière chaque point de la carte qui vous sera présentée, vous trouverez des écoles qui s'élèvent, des routes qui reprennent vie, des hôpitaux qui se modernisent, des villages qui se reconnectent au reste du pays, et surtout, des citoyennes et citoyens qui accèdent à des services essentiels, là où ils en ont le plus besoin.

Mesdames et messieurs les membres du gouvernement,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

La Cartographie Nationale de la Planification et du Développement, que nous continuerons à améliorer avec vos contributions, est avant tout le fruit d'une collaboration est une réussite collective.

Grâce à nos efforts conjoints, nous disposons aujourd'hui d'un outil stratégique qui renforce la coordination entre administrations, améliore le suivi des investissements publics et oriente plus efficacement nos politiques.

Je tiens, pour conclure, à remercier nos partenaires techniques et financiers, en particulier le Système des Nations Unies et la Banque Africaine de Développement, pour leur engagement à nos côtés et la confiance qu'ils nous témoignent.

Mes encouragements et remerciements les plus sincères vont à toute l'équipe du Ministère de la Planification et de la Prospective pour leur engagement et leur dévouement. Un remerciement tout particulier va au Commissariat Général au Plan, dont l'expertise et le travail acharné ont été déterminants dans l'élaboration de cet outil stratégique.

La cartographie que nous présentons aujourd'hui, tout comme les divers chantiers en cours (PNCD, Rebasage, RGPL), constituent des maillons essentiels dans la chaîne qui nous mènera vers l'atteinte des objectifs de développement ambitieux que nous nous sommes fixés pour notre pays.

Encore une fois, merci à toutes et à tous pour la collaboration et le travail remarquable. Continuons, ensemble, à bâtir l'avenir.

Je vous remercie.