La Commission de l'informatique et des libertés (CIL) a organisé, le mardi 21 octobre 2025 à Ouagadougou, une séance de sensibilisation sur la protection des données à caractère personnel au profit des membres du conseil de cabinet du ministère de la Santé. A l'occasion, une convention de partenariat a été signée par les deux institutions.

La Commission de l'informatique et des libertés (CIL) souhaite que les acteurs de l'administration cultivent la protection des données à caractère personnel. C'est pourquoi, dans le cadre de ses sorties de sensibilisation, une équipe conduite par sa présidente, Halguièta Nassa, était face aux membres du conseil de cabinet du ministère de la Santé en vue de renforcer leurs compétences en matière de gestion des informations à caractère personnel. La présidente a rappelé que le secteur de la santé repose sur des plateformes numériques contenant les dossiers des patients, les systèmes de suivi des soins, des plateformes de téléconsultation et de télémédecine.

Et ces outils, selon elle, génèrent une quantité de données à caractère personnel et médicinales qui nécessitent des mesures de sécurité. Car, a-t-elle dit, la divulgation de ces informations peut avoir des conséquences graves pour les personnes concernées. La présidente de la CIL souhaite alors que chaque acteur ait le bon réflexe et agisse de manière responsable dans la manipulation des données. Pour ce faire, les deux parties ont signé une convention de partenariat.

A travers cette convention, a soutenu la présidente de la CIL, son institution s'engage à accompagner toutes les structures de santé dans leurs démarches de sécurisation et de mise en conformité de leurs données. Le ministre de la santé, Robert Lucien Jean Claude Kargougou, a loué cette initiative de sensibilisation de la CIL à l'endroit de ses agents. Il a traduit sa gratitude à la présidente pour sa disponibilité.

Car a-t-il dit, cette rencontre de sensibilisation est importante pour son département qui fait de la protection des données de santé, l'une de ses priorités. Le ministre Kargougou a estimé que toutes les données doivent être protégées pour renforcer la confiance des patients dans les formations sanitaires. Pour ce faire, il a dit compter sur l'accompagnement de la CIL pour atteindre la conformité réglementaire dans le domaine.